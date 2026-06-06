Naš glumac važi za jednog od najzgodnijih, a malo ko zna za njegov neobičan hobi: Evo o čemu je reč

Glumac Slaven Došlo slovi za jednog od najzgodnijih na našoj javnoj sceni, a kada objavi slike bez majice, ženama padaju vilice!

Naime, Slaven redovno trenira, pored čega vodi računa o zdravoj i uravnoteženoj ishrani, pa se tako rezultati kod njega jasno vide.

Inače, glumac ima i hobi koji donosi dosta radosti, a to su putovanja na egzotične destinacije.

On voli da upoznaje nove ljude, a najviše od svega mu prija mir koji može da obezbedi sebi na takav način.

Nedavno je govorio i o tome kako voli da otputuje u Sombor, koji ima drugačiji tempo od Beograda, a koji mu isto prija.

- Što bi otpevao Zvonko Bogdan – život teče u laganijem ritmu. Kad sednem u kola, pitam se zašto ljudi voze trideset na sat, a onda pomislim – možda im je to jedino vreme kad mogu da budu sami.

Nemaš tamo četrdeset minuta vožnje kao ovde, dok dođeš s Novog Beograda do Vračara, već voziš polako da bi razbistrio misli. Stalno se govori o tome koliko je u Somboru prisutno građansko vaspitanje, svi se jedni drugima obraćamo s poštovanjem.

Tako je bar bilo kad sam bio klinac. Meni su kraj oko Bajine Bašte i Sombor dva najlepša dela ove zemlje.

Sombor je divan, ulice su široke, mnogo je drvoreda, kad ideš kroz neke, čini ti se da prolaziš kroz zelene tunele, svuda čuješ ptice… Gde god da kreneš, brzo stigneš, a blizu je gornje Podunavlje, s mnoštvom vikendica, gde možeš da kuliraš. U suštini, ovde mi najviše nedostaje priroda, osećaj da je neko mislio na koji način će se taj grad razvijati - rekao je Slaven jednom prilikom za Story.



Autor: N.B.