Isplivala istina o odnosu Petra Graše i Danijele Martinović: Godinama su bili idealan plan, a onda se desio KRAH

Hrvatski muzičar Petar Grašo i pevačica Danijela Martinović važili su za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj javnoj sceni. Nakon 24 godine zajedničkog života, njihova ljubavna priča okončana je 2021. godine, što je iznenadilo brojne fanove širom regiona.

Nedugo nakon raskida, Petar je započeo vezu sa Hanom Huljić, ćerkom svog dugogodišnjeg saradnika i prijatelja Tonči Huljić.

Petar i Hana svoju ljubav krunisali su brakom 2022. godine, a iste godine postali su roditelji ćerke Albe. Njihova porodica proširena je dve godine kasnije, kada su dobili i sina Tonija.

Nakon raskida Petra i Danijele, pevačica se o bivšem i prekinu duge ljubavne veze nikada nije oglasila konkretno. Uplovila je 2022. godine u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom i rok pevačem. O roditeljskoj ulozi u kojoj se nije ostavila govorila je jednom prilikom i istakla da joj je velika želja da bude majka.

Sa druge strane, Petar Grašo je trpeo razne osude na društvenim mrežama. Optuživali su ga je ostavio Danijelu zbog toga što nisu imali potomstvo. Pevač je jednom prilikom iskomentarisao napade na internetu na njega i otkrio u kakvom su odnosu Danijela i on nakon prekida duge ljubavne veze i zajedničkog života.

- Kod nas je sve čisto i jasno, ostali smo u dobrim odnosima. Ne bih znao kako da komentarišem, niti šta da kažem za sve one tekstove koji su se o nama u prethodnom periodu pojavljivali u medijima. Zanimaju me komentari stručnih ljudi. Mišljenje najmilijih po pitanju privatnog života takođe uvažavam. Recimo, kada mi saopšte da sam nešto zeznuo nastojim da se popravim, ne obazirem se na komentare onih koji o meni stiču mišljenje na osnovu članaka koje retko čitam. Mada čak ni tada nemam problem s hejterima" - ispričao je pevač za "Story" 2022. godine i dodao;

- Razumem ljude zbog čega im je interesantno da pročitaju nešto više o meni, budući da nemam običaj da iznosim detalje iz spavaće sobe ili kafane u kojoj pijem rakiju. Takođe sam svestan da im je interesantan moj brak sa Hanom Huljić i njeno blagosloveno stanje.

Poznati muzičar Petar Grašo nedavno je iznenadio javnost svojim novim izgledom, uspevši da smrša čak 13 kilograma.

Glavna tajna njegovog uspeha leži u kombinaciji redovnih treninga i redukovane ishrane. Grašo navodi da se vratio onome što zaista volim, a to je sport.

Trenira od tri do pet puta nedeljno, kombinujući sport i tegove, a ovaj ritam mu je vremenom prerastao u pozitivnu zavisnost zbog koje se sada odlično oseća u svom telu.

Što se tiče jelovnika, pevač se oslonio na kalkulator kalorija i osnovno pravilo mršavljenja – da potroši više kalorija nego što unese. Iz svoje ishrane je potpuno izbacio hleb i testeninu.

Iako kaže da se u nekom trenutku čovek mora pozdraviti sa određenim namirnicama, to nije zauvek, pa tako picu sada jede jednom mesečno, dok se njegova ishrana uglavnom bazira na mesu i povrću.

Ipak, postoji jedan užitak kojeg se nikada neće odreći, a to je crno vino.

Inače, Petar Grašo ima privatni biznis od kojeg zgrće ogroman novac. Ima dve porodične firme, radnike plaća po 1.200 evra.

Autor: N.B.