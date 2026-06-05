Na dan najveće porodične tuge, naša glumica je satima čekala da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice: Na ovaj dan pre 9 godina preminuo je...

Glumica Dragana Mićalović, sestra Slobode Mićalović, došla je u Hram Svetog Save kako bi se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija.

Među brojnim vernicima koji danima dolaze u najveći pravoslavni hram u Beogradu, Dragana je strpljivo čekala svoj red da celiva Časni pojas. Iako je reč o trenutku koji je za mnoge duboko ličan i emotivan, glumica nije objavljivala fotografije iz svetinje na Instagramu.

Dragana Mićalović je u Hram Svetog Save stigla pretposlednjeg dana kada su vernici imali priliku da se poklone ovoj velikoj relikviji. Kao i svi ostali koji su čekali u redu, koračala je tiho i strpljivo, bez potrebe da taj trenutak pretvori u javnu objavu.

Njena odluka da ne deli fotografiju iz hrama mnogima je privukla pažnju, jer je pokazala da je poseta svetinji za nju bila intiman čin vere, a ne događaj za društvene mreže.

Ovaj odlazak u Hram za Draganu je imao i dodatnu težinu. Glumica se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice baš na dan kada je pre devet godina preminuo njen otac Dragan, koji joj je bio veliki oslonac u životu.

Tim povodom oglasila se kratko na društvenim mrežama, uz emotivnu poruku posvećenu ocu:

„Devet godina bez tebe.“



Autor: N.B.