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Prava dečija bajka u Monaku! Mina i Nemanja Nedović proslavili rođendan svojoj naslednici: Preslatka torta i žurka na bazenu (FOTO)

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati par, manekenka Mina Milutinović i košarkaš Nemanja Nedović, organizovali su bajkovitu proslavu u Monaku povodom trećeg rođendana njihove naslednice Talije.

Slavlje je upriličeno na prostranoj terasi sa koje se pruža nestvaran pogled na plavetnilo mora i brojne usidrene jahte, što savršeno dočarava luksuz i lepotu Monaka. Ponosna mama Mina Milutinović podelila je na svom Instagram nalogu kadrove sa rođendana uz jasan opis "Party time" (Vreme je za žurku).

Foto: Instagram.com

Atmosfera je bila podređena maloj slavljenici, pa je tako staklena ograda terase bila ukrašena bogatim nizom balona u nežno roze i beloj boji. Iznad balona bio je postavljen šareni natpis "Happy Birthday", koji se savršeno uklopio u veseli ambijent.

Foto: Instagram.com

Glavna zvezda slatkog stola bila je crvena torta ukrašena svežim bobičastim voćem i likom omiljene crtane junakinje Mini Maus. Na vrhu torte stajala je svećica u obliku broja tri, dok su se sa obe strane nalazili elegantni "cake pops" slatkiši na štapićima.

Foto: Instagram.com

Pored uživanja na terasi, prava rođendanska euforija nastala je na bazenu gde su se mališani sjajno zabavljali. Mina je podelila i kadrove letnjih radosti uz kratak opis "Pool party", a na slici se vidi kako dečica uživaju u kupanju.

Foto: Instagram.com

Glavna atrakcija u vodi bio je veliki roze flamingos na naduvavanje, na kojem su se deca vozila, dok se u bazenu našao i šareni dušek u obliku dečje daske za surfovanje.

Inače, na rođendanu su se domaćini dobro provodili i sa odraslim gostima. Na meniju je bila pica, a neki gosti su koristli priliku i da igraju tenis.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

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