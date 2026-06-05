Prava dečija bajka u Monaku! Mina i Nemanja Nedović proslavili rođendan svojoj naslednici: Preslatka torta i žurka na bazenu (FOTO)

Poznati par, manekenka Mina Milutinović i košarkaš Nemanja Nedović, organizovali su bajkovitu proslavu u Monaku povodom trećeg rođendana njihove naslednice Talije.

Slavlje je upriličeno na prostranoj terasi sa koje se pruža nestvaran pogled na plavetnilo mora i brojne usidrene jahte, što savršeno dočarava luksuz i lepotu Monaka. Ponosna mama Mina Milutinović podelila je na svom Instagram nalogu kadrove sa rođendana uz jasan opis "Party time" (Vreme je za žurku).

Atmosfera je bila podređena maloj slavljenici, pa je tako staklena ograda terase bila ukrašena bogatim nizom balona u nežno roze i beloj boji. Iznad balona bio je postavljen šareni natpis "Happy Birthday", koji se savršeno uklopio u veseli ambijent.

Glavna zvezda slatkog stola bila je crvena torta ukrašena svežim bobičastim voćem i likom omiljene crtane junakinje Mini Maus. Na vrhu torte stajala je svećica u obliku broja tri, dok su se sa obe strane nalazili elegantni "cake pops" slatkiši na štapićima.

Pored uživanja na terasi, prava rođendanska euforija nastala je na bazenu gde su se mališani sjajno zabavljali. Mina je podelila i kadrove letnjih radosti uz kratak opis "Pool party", a na slici se vidi kako dečica uživaju u kupanju.

Glavna atrakcija u vodi bio je veliki roze flamingos na naduvavanje, na kojem su se deca vozila, dok se u bazenu našao i šareni dušek u obliku dečje daske za surfovanje.

Inače, na rođendanu su se domaćini dobro provodili i sa odraslim gostima. Na meniju je bila pica, a neki gosti su koristli priliku i da igraju tenis.

Autor: N.B.