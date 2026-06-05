Marina Visković otkrila detalje veze sa milionerom: Evo čime ju je osvojio, osvrnula se i na Minu Kostić

Marina Visković, trenutno uživa u ljubavi pored dečka milionera koji je gledao kao malo vode na dlanu. Marina je trenutno posvećena novim projektima, ali i pored toga nalazi vremena za privatan život.

Marina je otkrila i šta su muškarc do sad hteli da menjaju kod nje.

Snimala si u Versaće vili u Dubaiju, da li je to skupo? Kako može da budu čistije i nežnije boje u Versaće vili?

- Pa to je izgledalo fantastično. Moram priznati da Versaće ima zaista širok spektar prelepih boja, pastelnih koje su jako fotogenične. Pa dobro sad nezahvalno je pričati o novcu, ali ja sam neko ko stvarno nikada nije štedeo kada je moja karijera u pitanju. U stvari bilo je momenata kada sam pokušala da štedim, a mislim da štedim. Ja smatram da nekada nešto može da izgleda dobro, a da ne mora da bude skupo. Imala sam i takve spotove u momentu. “Ljubi me tu” snimala sama u toku korone. To smo bukvalno snimili, ja čak mislim da je sniman i telefonom. Ali eto i pesma “Boleću te zauvek” koji smo snimili za dan koja faktički tehnički ako pogledate ja se samo šetam u jednom stajlingu po ulici, ali je ta pesma kao što vidite odlično prošla i ljudi su lepo reagovali.

A šta je najčešće ono što su muškarci hteli da menjaju kod tebe?

Pa bilo je, bilo je... Prvo ja sam prolazila kroz razne faze u svom životu, moram priznati i ja sam vrlo neko ko se transformiše i moje vreme nekako nije uzaludno. Ja se stalno menjam i ja sam u nekom progresu. Prolazila sam kroz razne faze koje su prosto bile rezultat i posledica nekih događaja. Nekad sam bila i nesigurna, nekad sam i pravila velike greške. Nekad sam išla krivim putem. Radila sam verovatno mnoge stvari koje nisam trebala, ali sam uvek razmišljala o tome i trudila se da sebe formiram u osobu kakva ja želim da budem i koju ću stvarno ja voleti. I mislim da pravi muškarac, neko ko je apsolutno siguran u sebe... Ne treba da vas menja, jer ako vas zavoli takvu kakvi vi zaista jeste, apsurdno je menjati neke stvari. Niti ja menjam ikoga. Ja prosto se zakačim za partnera na toj nekoj vibraciji na kojoj smo oboje i ne menjam ga nikada ja, ali sam sigurna da odnos između dvoje ljudi treba da utiče da se ljudi prirodno menjaju na bolje, pa da menjaju neke da kažem stvari, navike. Ne da ja sad nekog striktno menjam, nego da prosto on oseti potrebu da se promeni na bolje i da bude srećniji, da bude lepši, da bude pametniji... tome ljubav zaista i služi. Ljubav ne služi da mi budemo nesigurni, da mi budemo tužniji i da se mi nešto kao moramo menjati da bi se nekom svideli. To je pogrešno

O dečku milioneru: "Probudio je najlepše u meni"

Negde kad pričamo na primer o ovoj sadašnjoj verziji tebe, kažu da svaki put negde povučeš nešto ili naučiš, ili probudi u tebi nešto tvoj partner. Ne mogu sad baš da ulazim tačno koliko si dugo u vezi, otprilike nekih godinu dana ja bih rekla, ali šta je ono što je tvoj partner u tebi probudio?

- On je probudio sve najlepše i dao mi je, pošto sam ja da kažem dugo bila sama. Stvarno osećam podršku njihovu. To mi mnogo znači. Tako da evo, danas sam odlučila da uradim jedan “beauty” projekat koji će definitivno biti koristan za sve devojke.

Kada pričamo baš o tom unutrašnjem miru i tome što kažeš da si radila na sebi. Nažalost, trenutno se tvoja koleginica Mina Kostić završila u Lazi Lazarević. Zanima me šta ti misliš o celoj situaciji? Da li vaš posao nosi tu neku težinu sa sobom?

- Ja mislim da je to izuzetno teško i velika slava, da kažem neka najveća slava nosi izuzetan teret. Ja mogu da pretpostavim, iz tog razloga kažem da je mnogo važno imati stabilnog partnera ako ga imate i stabilnu porodicu, stabilno okruženje koje će biti uz vas uvek bez obzira šta god da se dešava i niko sa strane neće moći da ugrozi te odnose. To je jako važno jer smatram da veliki uspesi nažalost nose sa sobom i velike izazove, jer ste prosto u fokusu velikom broju ljudi koji mogu da vas komentarišu na razne načine, da izmišljaju razne priče o vama, da namerno spletkare rade neke stvari, da vas samo komentarišu na pogrešne načine. Nije prijatno čitati ni meni ni mojoj mami koja zaista to čita svaki dan, te komentare, i vidim da je pogađa. Ja sam joj rekla: “Nemoj molim te kad izađe pesma da čitaš”. Mislim, ona je srećna kad neko kaže nešto lepo, ali ja vidim da njoj pada teško kad me prosto ljudi nazivaju nekim imenima i kada imam negativne komentare. Tako da u tom smislu uvek se treba držati jako i napraviti oko sebe zid svojih ljudi koji niko ne može da sruši, jer smatram da veliki uspesi to donose. Nije lako za nekog ko je labilan i moraš da sebe izgradiš u tom smislu. Ja lično sa mojom psihom nemam problem što se toga tiče jer mene do sada to nije doticalo. Ne znam za budućnost šta bi se dešavalo, ali bi mi jako teško palo ako bi to napravilo neki problem između moje porodice, mojih partnera, mojih prijatelja. To je onako potpuno bezveze i smatram da svako prvo treba da ima neki zakon, jer javne ličnosti definitivno moraju da budu zaštićene od kompromitovanja te vrste. Pošto ja se bavim muzikom, ulažem pare, imam svoju karijeru, ne mora da znači da sada svako može da me vređa. Može nekom da se ne sviđa, sve je to super, može neko da nešto ne odobrava – moj spot, moje izbore, moje pesme, sve to. Ali mora da se neka granica stvarno postavi jer je tužno da se na taj način uništavaju nečiji životi, nečija deca . Ja decu nemam, ali bi mi bilo jako žao kada bi mi neko vređao decu . Mislim, ja stvarno ne znam kako bih se u tom trenutku ja postavila i osećala

Tvoje kolege govore da trenutno vlada finansijska kriza na estradi, da je mnogo opao posao pevačima?

Prvo, eto nikad nisam razmišljala o tome jer ja sam specifična po tom pitanju u smislu što malo sam drugačije doživljavala tu estradu. Nikada nisam kao bila toliko infiltrirana u sve to da živim taj život i sada da pratim ko gde peva, šta se peva. Jednostavno imam svoju neku politiku. Zapravo, ja sam lično htela ovog leta da smanjim nastupe i rekla sam mojim menadžerima da mi ne dogovaraju dosta nastupa i da ću malo da proberem gde ću da se pojavljujem iz razloga što se radi na novom albumu i što ću ja mahom više biti u studiju i više ću biti na snimanjima spotova. Putovaću, prosto želim da budem prvo fizički spremna za ta putovanja i za snimanja i želim da mi glas bude odmoran za studio. Moram da imam odgovornosti prema tome i stvarno bi bilo od mene neprofesionalno da odem u studio da nisam spavala tri dana i da dođem slomljena od puta. Ne želim tako da radim, želim da radim iz dobre energije. A nastupi će čekati, Bože zdravlja, kada izađe sve to i bude onako kako treba, da će sve doći na svoje mesto

Znači li da priprema novog albuma znači da ti pripremaš neki koncert?

Ja sam često pričala o tome da je moja velika želja da imam beogradski koncert. Moram priznati da sam presrećna što imam dosta publike koja me u tome podržava i oni su nekako bili inicijatori same te ideje. Tako da definitivno, moram priznati da mislim da mi čak album za koncert nije ni trebao. Ovako neskromno ću reći, ali mi se snima album i u super sam energiji i u super sam životnoj fazi za snimanje i mislim da je sad trenutak da se sve to izdešava. Tako da album pa koncert...

Nova pesma “Lesi” ugledala je svetlost dana. Hajde da mi kažeš nešto više o pesmi.

Marina: Pa ja mislim da je ta pesma tražila put do mene da dođem. Desila se spontano kao i sve dobre stvari u mom životu koje su se dogodile. Tačno mi se sviđa taj stil, sviđa mi se muzika, sviđaju mi se reči i dala mi je baš veliki vetar u leđa zato što i pripremamo album koji će da izađe, ja se nadam ove godine.

Da li si se ti isto kao Lesi u životu vraćala bivšim partnerima kao što pevaš u pesmi?

- Pa da. Mislim ovo vraćanje može imati različitu da kažem simboliku, ne mora da se odnosi na partnere. Konkretno u mom slučaju ja sam želela... Prvo zanimljivo što je pesma “Lesi” i moj prvi album se zvao “Alisa u zemlji čuda”, opet je povezan sa nekom da kažem tako bajkom. Ovo je isto takva neka tema. Lesi se vraća kući i zanimljivo mi je jako što imam energiju možda čak i jaču nego kad sam radila svoj prvi album, što mi je fantastično što se i oseti definitivno, to osete i moji saradnici. Ja svakodnevno vibriram nekako sa tom energijom i želim da iskoristim ovaj trenutak jer mislim da mogu najbolje da dam od sebe. Što se tiče ovog vraćanja u ovoj pesmi ja se nekako više sam se bazirala da se vraćam sebi i da se vraćam na scenu onako kako ja želim da izgledam i zvučim i kako moja publika mene vidi i smatram da je Lesi nekako nova stara ja.

Kada pričamo o toj simbolici i svemu tome što nosi naziv ove pesme, nekako mi se vraća na onu “Alisa u Zemlji čuda”, pa “Gde sam grešila” i tako sve te pesme koje su onako imale baš čvrste neke muško-ženske odnose. Pa me zanima da li si generalno u životu davala druge šanse i koliko si bila pripadnik tome ili ne?

- Druge šanse da sam davala, nikada nisam isključiva ni po jednom pitanju i definitivno i kad sam bila isključiva, život me je nekako uvek demantovao. Tako da nisam u tom smislu rigorozna. Smatram da svaki odnos ima svoju priču, ima svoj put i ako su zaista emocije jake i ako je to vredno, nemam ništa protiv da se opet obnove neke priče koje su trajale. Nisam ono kad je nešto prekinuto da sam zakopala i iskreno da vam kažem, nije mi se dešavalo da imam takvog iskustva, dešavalo mi se možda da sam prekidala na kratko pa se mirila kao i verovatno svima što se dešavalo, ali nisam isključiva.

Autor: N.B.