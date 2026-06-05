Imala sam 40 kilograma i bila u teškom psihičkom stanju: Mina Kostić je pre nego što je zadržana u Lazi pričala o jednom od najtežih perioda

Pevačica Mina Kostić nalazi se ovih dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog psihičkih problema.

Naime, kako navode mediji, pevačica je dovedena 31. maja uz pratnju policije, jer je pokazala znakove agresije, a potom zadržana zbog anksioznosti. Nju svakodnevno obilazi njen verenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cele situacije doputovao iz Amerike, a kako se dalje navodi, pevačica će provesti u bolnici 30 dana.

Kostićeva sada prolazi kroz težak period, ali imala ih je i ranije. Mina nikada nije krila da je neko vreme živela sa ženom po imenu Duda, za koju su mediji navodili da ju je usvojila, odnosno, da je njena pomajka.

Pevačica je za nju bila veoma vezana, ali nije imala samo lepe reči za nju.

- Da se vratim sad na Dudu, ona je to rekla. Ja sam nju volela, ona je bila dobar čovek, ali veliki manipulator, posle sam ja to shvatila, Slavice, nažalost. Znate, kad vi vidite da vi možete da radite sa jednom osobom šta hoćete i vi to radite, ali, ona, ta osoba misli da vi radite najbolje za nju, a u stvari ta osoba ima sve, samo nema hrabrosti da bude sama, jer je navikla da bude sa nekim, sigurnost. I onda ona kaže: "Ti k’o jedinka prolaziš", ona je mene odvajala od njih. Meni je bilo jako teško, u jednom trenutku sam se suprotstavila, ona kaže: "Pa nisi mala, niko te nije terao", ja joj kažem: "Dobro". I onda se desilo da se ona razbolela, i ništa ona meni, niti je finansijski pomagala, ništa, ja sam sve sama, ja sam oduvek radila, ja sam bila jedna od najskupljih pevačica u Beogradu, kao amater, radila svako veče i pevala i svadbe i fudbalerima, i celoj estradi, svi su znali. I ona je to onako koristila baš, lagala me, mnogo me lagala, ali, znate kako, za deset godina, takve stvari su mi se dešavale, da, ja sam se samo toliko molila Bogu, i molila, i molila da mi pokaže put, jer ja nikome više ne verujem, meni je Bog sam put otvarao. Samo mi u glavu, onako baci misao ili ovde u srcu, uradi to, ja uradim i saznam istinu. Ja joj kažem, ali ona je već bila bolesna, imala je mikrocelularni karcinom na plućima i nije mogla ništa da uradi, da je spasu, bila je u domu - pričala je Mina Kostić u emisiji "Na terapiji" i dodala da je njena smrt jako pogodila.

- Jako teško. Ja sam je obilazila u domu svaki dan, svaki drugi dan, a bila sam u baš teškom psihičkom stanju, rastrojena. Emotivno sebe radi, emotivno zbog nje, dete, mršava, četrdeset kilograma. Ma ljudi moji, ja nisam radila, to je bilo stanje… Ja sam se tako izdigla na kraju i kažem, Bože, hvala ti. Kad su mi javili za nju, ja sam baš onako bila zatečena, mada bili su divni svi prema meni, na onkologiji, u Hitnoj, u Urgentnom, svako gde god sam pokucala, oni su meni otvarali vrata i stvarno im hvala na tome - kaže Mina.

Poznata pevačica Mina Kostić prolazi kroz težak period i trenutno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević". Komšije pevačice, kaklo kažu domaći mediji, kažu da je intervenisala Hitna pomoć i policija. Prema poslednjim informacijama, njeno stanje se stabilizovalo, a prebačena je sa intenzivne nege na žensko odeljenje.

Prema izveštajima, pevačica je u nedelju prolazila kroz emotivno težak period. Komšije su čule njen glas iz stana, pomislili da joj se slošilo, što ih je navelo da pozovu Hitnu pomoć, tvrde domaći mediji.

- Iako je medicinski tim dva puta dolazio na njenu adresu, Mina je oba puta odbila hospitalizaciju. Na kraju je intervenisala policija, koja ju je smirila i prevezla u ustanovu.Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - izjavio je izvor blizak pevačici za medije.



Autor: N.B.