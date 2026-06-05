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OŽENIO SE CVIJA! Isplivala fotka sa tajnog venčanja, mlada blista u venčanici (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija oženio se u tajnosti svojom dugogodišnjom izabranicom Lanom. Sliku sa tajnog venčanja na svom Instagramu je podelila Nikolija Jovanović.

Nikolija je uslikala mladence nakon što su rekli "da", a muzičar nije skidao osmeh dok je čvrsto grlio izabranicu.

Mlada je blistala u elegantnoj venčanici, gornji deo je bio korset, a oko vrata je imala detalje od čipke. Lana se odlučila za elegantnu i jednostavnu frizuru, te je nosila zalizanu kosu i veo.

"Mladenci", napisala je kratko Nikolija.

Foto: Instagram.com

"Devet godina sam krio vezu"

Podsetimo, Cvija je nedavno otkrio zbog čega se retko pojavljuje u javnosti.

- U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti - rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:

- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina. Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika.

Autor: N.B.

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