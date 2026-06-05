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Prva slika Duška Tošića sa devojkom: Uživaju u ljubavi, a Nora se pribila uz fudbalera

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Duško Tošić potvrdio je nedavno da je srećan u ljubavi, a sada je objavio prvu sliku sa novom devojkom. U pitanju je atraktivna plavuša koja se zove Nora.

Naime, Nora se na slici koju se objavili nežno pribila uz njega dok sede u bašti jednog restorana okruženi zelenilom.

Lepa plavuša sa modernim šiškama blistala je sa diskretnom šminkom i osmehom na licu, odevena u elegantnu svetlu kariranu kombinaciju sa ružičastim detaljima i sa zlatnom narukvicom na ruci.

Sa druge strane, Duško pozira u opuštenoj braon košulji, gledajući direktno u kameru sa blagim, zagonetnim osmehom dok mu je glava naslonjena na njenu.

Ova prva javna i veoma bliska slika svedoči o tome da par uživa u zajedničkim trenucima.

Foto: Instagram.com

Nora iza sebe ima brak i dvoje dece

Kako se navodi, njegovo srce osvojila je žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Prema rečima izvora bliskog paru, emocije između njih veoma brzo su planule.

– Duško i Nora su se odmah povezali. Imaju sličnu energiju, mnogo vremena provode zajedno i gotovo da se ne odvajaju – rekao je izbor blizak paru.

Duško Tošić se inače ovim povodom oglasio za medije i priznao da uživa u novoj ljubavi.

"Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam" - prokomentarisao je kratko fudbaler.

Autor: N.B.

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