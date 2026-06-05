Ovu lepoticu je Cvija oženio: Godinama krili ljubav od svih, a evo čime se bavi (FOTO)

Pevač i tekstopisac Stefan Cvijović Cvija oženio se u tajnosti, a slika sa venčanja privukla je veliku pažnju javnost i mnogi su se pitali ko je njegova supruga.

U pitanju je model Lana Klarić koja je veoma aktivna na društvenim mrežama.

Lana na svom Instagramu ima fotografije sa Cvijom, na kojima se vidi da zajedno putuju i uživaju u lljubavi.

Ona je veoma atraktivna i prati je veliki broj ljudi.

Na tajnom venčanju među zvanicama se našla Cvijina dugogodišnja prijateljica i koleginica Nikolija Jovanović. Ona je uslikala par odmah nakon što su rekli "da", a muzičar nije skidao osmeh dok je čvrsto grlio izabranicu.

Mlada je blistala u elegantnoj venčanici, gornji deo je bio korset, a oko vrata je imala detalje od čipke. Lana se odlučila za elegantnu i jednostavnu frizuru, te je nosila zalizanu kosu i veo.

"Mladenci", napisala je kratko Nikolija.

"Devet godina sam krio vezu"

Podsetimo, Cvija je nedavno otkrio zbog čega se retko pojavljuje u javnosti.

- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina. Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika - rekao je tada.



Autor: N.B.