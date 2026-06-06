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Napokon sve priznala: Pričalo se da je pevačica otela dečka Sanji Vučić, a sad isplivala ISTINA!

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Zorana Mićanović govorila je o svojim ljubavnim iskustvima, pa se dotakla i navoda da je svojevremeno bila krivac za raskid Sanje Vučić i njenog dečka.

Ona se javno požalila na prošlogodišnju lošu sezonu na primorju, a bez ustezanja je govorila i o svom ljubavnom životu.

Zorana Mićanović je priznala da je jednom prilikom uhvatila dečka u prevari, oprostila mu, a zatim ga ostavila kad se najmanje nadao.

- Bili smo u vezi malo više od godinu dana. Saznala sam za prevaru, videla sam poruke, ali sam mu oprostila. Ostavila sam ga kasnije, kad se najmanje nadao i najviše me voleo. Posle je on patio i proganjao me, dolazio na vrata, ostavljao poklone... Bio je stariji od mene nisam ga prikazivala javno. Smatram da ne treba ni da eksponiram partnera dok ne bude taj za koga ću se udari. Inače, reč je o mom prvom momku - ispričala je Zorana za Adria TV.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona se zatim osvrnula na to što je bije glas da joj se udvaraju oženjeni muškarci.

- Pa dobro, vole me. Ljudi vole da čačkaju gde ne treba. Ja imam stav da pored toliko slobodnih nema potrebe da budem sa oženjenim - rekla je Zorana.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

Otkrila da li je kriva za raskid

Na pitanje da li je istina da je bila uzrok raskida Sanje Vučić i njenog dečka Zorana Mićanović kaže da nema veze sa tim.

- Pisalo se da sam Sanji rekla da me muvao njen dečko, a ja nemam veze sa tim. Pisalo se da sam kriva za nihov raskid, ali ja sam njoj samo rekla neke stvari, koje bih zadržala za nas. Nikada ne bih bila sa nekim ko je bio sa mojom koleginicom. Rekla sam joj neke stvari, ja nju gotivim ona je super devojka. Uvek bih iskreno rekla, ako vidim da neko nekom nešto loše radi iza leđa, ali obično onaj ko progovori ispadne kriv i budala - bila je iskrena Zorana, koja je nedavno raskinula saradnju sa bendom.

Autor: N.B.

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