Potresna ispovest naše pevačice! Otkrila sa kim živi i kad viđa unuke, pa priznala: Tri puta sam se borila za život...

Pevačica Nada Obrić ugostila je jednu medijsku ekipu u svom stanu u Beogradu gde je govorila o mnogim temama. Pevačica se osvrnula na svoju borbu sa opakom bolešću, pričala je i kako živi sa decom i unucima, ali je i dala komentar na dešavanja i kolege sa javne scene.

Nada Obrić živi u stanu na Novom Beogradu od 2012. godine. Ovde se preselila nakon što je prodala kuću na Bežanijskoj kosi. Pevačica živi sa kućnom pomoćnicom, a deca i unuci je stalno obilaze.

- Evo Bilju moju imam. Ona živi sa mnom i nekako sam je već zavolila ko da smo sestre. Deca su tu svaki dan. Ma i unuci dolaze. Mislim, to je tako valjda. Sve iz kuće ide. Ja sam bila stroga mama i morao se znati red. Sve može, ali granica mora da postoji. Tako sad Sale i Ljilja vaspitavaju svoju djecu. Tako da je to samo još jedna potvrda da sve iz kuće ide. Ja imam mnogo godina, ali ja se svakom danu radujem da sam što duže sa njima - priča Nada na početku druženja sa nama.

Najviše je srećnom čine njeni unuci za koje je mnogo vezana.

- Tako da mi unuk igra košarku i došao jedan dan, snajka mi poslala ručak. Bilja nije bila tu i doneo on i kaže: "Nano, moramo se slikati, a ja nenašminkana u spavaćici". A nikakva. Ja kažem: "Daj, bre, Vule, budi pametan. Vidiš li me na šta ličim?". Kaže:"Ja ne smem drugovima na oči. Rekli su mi da ne dolazim bez slike sa tobom. Rekoh: "Sine, je l' tako? Slikaj". Eto tako. Sad smo mu skoro slavili u 18. rođendan i sad moj sin je kao ja i organizator i tomora biti sve cakum pakum, u sekundu. I on pita: "Vule, sine, je l' ti treba još nešto. Je l' bi hteo još nešto? Je l' imaš još neku želju?". A on: "Nemam tata nikakvu više želju. Imam samo jednu želju - da mi nana otpjva pjesmu: "Šta ti bi?". Ja kad se nisam onesvestila kad su mi to rekli. Mislim zato se živi - rekla je Nada, pa ispričala i kakve savete daje unuci.

- A unuka dođe sa drugaricama i tu sa mnom da prespava. Nas dve jednom tako sedimo i pričamo. Ona sad ima 22 godine i pričamo o momcima, o svemu pričamo i kažem j: "Slušaj Natalija jednu stvar moraš da zapamtiš. Nana mnogo godina ima, al' predobro znam oko mreža. Kad kreneš s momkom da se poljubiš potraži mu telefon. Uzmeš mu telefon i staviš u svoj džep. Vi ćete se ljubiti, neće ni do kuće doći, on će već to na društvene mreže, videće tata i dobije infarkt. Kakav je, pozlilo bi mu. A ona kaže: Nano, u pravu si - podelila je pevačica i ovu priču iz privatnog života, a potom se prisetila i njenih ljubavnih iskustava.

Kaže da nijedan muškarac nije mogao da je osvoji materijalnim stvarima.

- Ko će mene da osvoji tako? Ja sam pevala tada, zarađivala više od svakog. Čime da me osvoji? Čime da me kupi? Kola imam, kuću imam, bunde imam, sve na svetu imam. Možeš biti normalan da bi bio sa mnom. Najteže je da neko bude normalan. Ja sam dva puta probala i videla da ne umem da izaberem. Više se ne petljam u to - iskrena je bila pevačica.

Trostruka borba sa opakom bolešću

Pevačica Nada Obrić tri puta je uspela da pobedi karcinom. U iskrenoj ispovesti prisetila se detalja borbe za ozdravljenje.

Nedavno je ponovo imala zdravstvene probleme drugog karaktera, ali je takođe bilo ozbiljno.

- Sreća je sam uvek bila u dobrim lekarskim rukama i imala dobre uslove. A drugo psiha. Prvi put kad sam imala baš onako borbu za život deca su mi bila tada mala. Naravno, nisu još diplomirali, nisu došli do svojih profesija da mogu samostalno da vode život. Tada sam se borila svim svojim bićem i molila Boga svaku noć da mi da preživim da njih izvedem na put. Drugi put sam imala mladež karcinom da je operacija bila hitna u roku od sat vremena, ali to je najopasnije, jer odatle direktno sve ide u krv. I onda sam opet imala sreću sa profesorom Granićem. To sam ja sve brzo uradila, ja sam sve instinktivno saznala. Mene su moji instinkti uh odveli kod lekara i prvi put i drugi put i treći put. A treći put ovo oko bešike - priča Nada i dodaje:

- Dva puta sam operisana ovde na Bežanijskoj kosi. Posle toga morala sam otići u Beč. Ponovo dva puta operisana. Na kraju se bešika morala vaditi. Znači prošla sam kroz i hemoterapije i zračenja i sve sam živo prošla i prva sam kao javna ličnost kod pokojnog Minimaksa otišla u emisiju i ispričala. A kad sam bila prvi put,kad sam imala taj karcinom, molila sam žene, molila sve ljude da osluškuju svoje telo, svoje instinkte, svoje misli i da odu kod lekara. To je najjeftinije i to je najlakše, jer je jako bitno. Ja sam evo zahvaljujući svojim instiktima u poslednjim sekundama odlazila kod lekara. Ništa me nije bolelo. Nikad mene ništa nije bolelo. Nikakvi znaci, ništa. I jednostavno sam osetila da moram da idem kod lekara. Ja sam to ispričala, jer sam javna ličnost. Posle toga, u roku od mesec dana, došle su mi dve žene, dve prijateljice, da mi se zahvale, sve četiri su odmah otišle kod lekara i sve četiri su završile na stolu. da nisu pitanje je da li bi preživele.

Obrićeva je istakla da se trudila da uvek bude hrabra i pozitivnog duha i misli.

- Treba da se uhvatite nečeg lepog što će da vas vuče napred i budite pozitivni. Ja sam bila u situaciji da tešim decu, prijatelje, familiju. "Nemojte me tako gledati, ja sam zdrava. Ja ću biti zdrava, meni nije ništa". Kakve su ti misli, takav ti je život. Bodriš se: "Neću da padnem u krevet". Dođem sa hemoterapije, odem na kafu i idem u šetnju. Nemam ja snage da šetam, ali sam sebe motivisala. Borba. Zarekla sam se tada, niko tada preda mnom ne sme da priča o tužnim stvarima - ispričala je pevačica, koja je nedavno ponovo imala zdravstvene probleme drugog karaktera, ali takođe nije bilo naivno.

- Evo sad za Božić jedva sam pretekla. Smlatilo me nešto, šest dana sam bila na kiseoniku. Ne dam se, lepo mi je. Srećna sam što sam doživela da imam unuke, uspešne unuke, deca se podrazumevaju. Uživam danas sa njima i u njihovim uspesima - rekla je Nada.

Pevačica je priznala i da ne ide na sahrane, a objasnila je i zašto.

- Ne idem na sahrane, ne mogu da podnesem sahrane. Posle prve operacije otišla sam na sahranu. Nisam znala tog koji je umro, ali sam znala porodicu. Bili smo u kapeli, ja sam videla sebe u tom sanduku. Kad sam videla tu situaciju počela sam naglas da plačme, da jaučem, da kukam i više od tada nikad nisam otišla. Tada sam zaplakala i još jednom posle prvog zračenja - ispričala je Nada.

Pevačica Zorica Brunclik nedavno se izborila sa zdravstvenim problemima. Dva puta je bila operisana, ali uspela je da pobedi bolest.

- Jeste, hvala Bogu da se svako izbori. Molila sam se za njeno zdravlje, nisam se čula sa njom, jer sam čula da se ona i Kemiš nikome ne javljaju, a i šta da kažeš ljudima kada te zovu. Ima četvoro dece i unučad toliku, prošlo je sve kako treba, hvala Bogu dragom - istakla je Obrićeva, koja je godinama bliska sa Vericom i Marijom Šerifović, koje su njene bivše komšinice.

Ne krije oduševljenje Marijinim sinom.

- Jao, sladak je kao med. Šalju mi slike, on je kao nacrtan. Svaka njegova slika je za razglednicu. Dugo se nismo videli, one su stalno na putu, na odmorima, uživaju. Naravno da sam srećna zbog toga. Ne zna se da li sam srećnija zbog Marije ili Verice. Marija znaju kao dža-bu, a kako se Marija sa sinom igra, to da čovek ne poveruje, a Verica je preporođena, živi sasvim drugi život. Ta veza, taj odnos, ta ljubav, sve skupa je nestvarno - rekla je kroz osmeh Nada.



Autor: N.B.