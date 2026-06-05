Gru bi bio ponosan! Danica Andonov ispratila mlađeg sina na maturu: Pogledajte kako su reperovi naslednici porasli (FOTO)

Danica Andonov, udovica legendarnog repera Dalibora Andonova Grua, raznežila je i rasplakala javnost novom emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Ona je sa ponosom ispratila njihovog mlađeg sina Relju na maturu, a sudeći po fotografiji dečaci su izrasli u prave i prelepe momke.

Na zajedničkoj slici sa ponosnom majkom, stariji sin Vuk pozira u opuštenoj beloj majici i teksas šortsu držeći brata oko ramena, dok je maturant Relja elegantan u beloj košulji i krem pantalonama.

Danica blista u dugoj, jarkoroze haljini sa belom torbicom u ruci, dok je ponosno napisala "Moji dečaci".

Ova dirljiva porodična scena nikoga nije ostavila ravnodušnim, a mnogi komentarišu da bi pokojni Gru danas sigurno bio najponosniji otac na svetu da može da vidi svoje naslednike.

Podsetimo, Danica je prošle godine u februaru napravila i žurku povodom Vukovog punoletstva. Oni su se provodili u jednom prestoničkom lokalu, a Gruova udovica je blistala u beloj haljini i grlila svoje sinove.

Ono što se zna jeste da su obojica zaljubljenici u sport. Mlađi Relja voli košarku, dok se Vuk bavi fudbalom, što Danica često i dokumentuje na društvenim mrežama.



Autor: N.B.