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Zet i svastika u centru pažnje na odmoru: Nataša Rodić i Mirko Šijan zaigrali, a evo gde se nalaze i ko je sa njima (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Opa!

Nataša Rodić sa dečkom, sestrom Bojanom i njenim mužem Mirkom Šijanom otišla je na luksuzno putovanje. Koliko se lepo provode pokazuju njihove objave na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Nataša je sada podelila snimak na kojem ona i Mirko Šijan đuskaju uz pesmu Zdravka Čolića.

Ona je bila u miniću i gornjem delu bikinija kojem je spala jedna bretela, dok je njen zet bio u laganim pantalonama i bez majice.

Foto: Instagram.com

Nataša redovno objavljuje slike sa zajedničkog odmora, te je pokazala kako ona i njena sestra Bojana uživaju na brodu.

Foto: Instagram.com

Pokrenula svoj biznis

Nataša je nedavno pokrenula sopstveni biznis – otvorila je restoran burgera od kojeg i te kako dobro zarađuje. Sav profit od hrane pametno je preusmerila u nekretnine.

Autor: N.B.

#Mirko Šijan

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