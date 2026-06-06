Zet i svastika u centru pažnje na odmoru: Nataša Rodić i Mirko Šijan zaigrali, a evo gde se nalaze i ko je sa njima (FOTO)

Opa!

Nataša Rodić sa dečkom, sestrom Bojanom i njenim mužem Mirkom Šijanom otišla je na luksuzno putovanje. Koliko se lepo provode pokazuju njihove objave na društvenim mrežama.

Nataša je sada podelila snimak na kojem ona i Mirko Šijan đuskaju uz pesmu Zdravka Čolića.

Ona je bila u miniću i gornjem delu bikinija kojem je spala jedna bretela, dok je njen zet bio u laganim pantalonama i bez majice.

Nataša redovno objavljuje slike sa zajedničkog odmora, te je pokazala kako ona i njena sestra Bojana uživaju na brodu.

Pokrenula svoj biznis

Nataša je nedavno pokrenula sopstveni biznis – otvorila je restoran burgera od kojeg i te kako dobro zarađuje. Sav profit od hrane pametno je preusmerila u nekretnine.

Autor: N.B.