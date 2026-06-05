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Pevačica krila da čeka drugo dete sa fudbalerom, pa pokazala trudnički stomak: Slavimo ljubav

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Katarina Didanović pre tri godine se ostvarila kao majka i na svet donela sina Luku, a sada je podelila lepe vesti i otkrila da čeka drugo dete.

Ona je trudnoću u prvim mesecima krila od svih, a sada je pozirala sa stomakom i oduševila.

Foto: Instagram.com

Katarina je pozirala u uskoj ljubičastoj haljini, a trudnički stomak je bio u prvom planu.

Foto: Instagram.com

- Slavimo ljubav - napisala je ona, a čestitke su se nizale.

Foto: Instagram.com

Njen suprug Ivica Guberac godinama se profesionalno bavio fudbalom, a nastupao je u mnogim klubovima širom Evrope.

Foto: Instagram.com

Pričala o dojenju na javnom mestu

Inače, Katarina Didanović je iskreno progovorila o temi dojenja na javnim mestima, što je mnogima i dalje tabu.

- Ja sam do skoro dojila, tako sam osetila, ali je bilo komentara: 'Pa gde ćeš više, dosta je, velik je...' Odemo na odmor, pa u avionu gledaju... Svakom detetu je to neka sigurnost, tako da se nisam obazirala, samo sam slušala sebe. Naravno, znači mi i iskustvo moje sestre, moje mame, svekrve... Mnogo je bitno da je okruženje koje je oko vas pravo i da slušate iskustva onih kojima verujete i koje volite - rekla je pevačica za Kurir tada.

Autor: N.B.

#Karijera

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