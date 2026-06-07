Naša pevačica smršala 45 kilograma: Otkrila kako je dovela liniju do savršenstva, ovo je njen jelovnik

Poznata pevačica Tijana Dapčević izgleda nikad bolje, međutim u jednom periodu se borila sa viškom kilograma.

Pevačica je o tome javno govorila otkrivši da je pre porođaja dostigla čak 115 kilograma zbog čega je alarmirala sve te rešila da preduzme neku meru.

Tijana je promenila život iz korena a njena odluka joj je donela i rezultate tako da je smršala čitavih 4 kilograma.

- Odlučila sam se na taj korak kad sam uvidela da se ne osećam više dobro u svojoj koži, kao i da ne mogu da uđem u određene komade garderobe. Htela sam da investiram u svoje zdravlje i laganim koracima uz balansiranu ishranu i malo fizičke aktivnosti uspela sam da za nepuna četiri meseca smršam 15 kg - izjavila je Tijana Dapčević.

Kako je onda navela tajna leži u izbalansiranoj ishrani.

Kako je otkrila, njen dan obično počinje doručkom koji se sastoji od ovsenih pahuljica sa čija semenkama i crvenim voćem, dok je za ručak uglavnom rezervisana ćuretina sa povrćem. Za večeru najradije bira ribu, poput orade ili brancina, uz obaveznu salatu.

- Moja ishrana se zasniva na izbalansiranim obrocima. Jedem pregršt povrća i voća, malo mesa, sigurno dvaput nedeljno konzumiram ribu – nikada nisam gladna jer jedem bukvalno sve osim određenih namirnica koje mi smetaju. Izbacila sam testo iz ishrane i sad sama pravim hleb od integralnog brašna. Ne jedem slatkiše, a od mlečnih proizvoda konzumiram samo mladi sir”, ispričala je pevačica svojevremeno za magazin "Lepota i zdravlje".

O sinu

Podsetimo, Tijana i njen suprug Milan su se venčali 2001. godine, a u braku su dobili sina Vuka koji ima 16 godina. Nedavno je pevačica otkrila zbog čega se njen sin ne pojavljuje u javnosti.

- Zato što je sam tako odlučio. Vuk je izuzetno talentovan, bavi se muzikom i radi za dve izdavačke kuće, jednu iz Belgije, a drugu iz Velike Britanije. Smatra da je dovoljno što je producent i nema potrebu da se pojavljuje i slika. Ja sam prva "rampa", jer definitivno postoje stvari o kojima mu je lakše da razgovara sa mnom nego s Milanom. Naravno, postoje situacije u kojima se pre poverava njemu, a i jedno i drugo smo tu za njega u svakoj situaciji - rekla je tada.

Autor: N.B.