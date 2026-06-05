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Blam! Vojaža urnisali na mrežama zbog slike: Skupoceni sat i gomila novca napravili pometnju, fanovi otkrili sve

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Reper Vojaž objavio je fotografiju na kojoj je gomila novca i sat luksuznog brenda, ali je njegov pokušaj da se okiti tuđim perjem brzo raskrinkan.

Nakon što se izblamirao snimkom iz studija na kom peva uživo, Mihajlo Veruović Vojaž se ponovo javno obrukao.

Reper koji se redovno hvali raskošnim stilom života, luksuznim automobilima i skupim staovima, na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj se vidi gomila novca i sat skupocene marke.

Međutim, ubrzo nakon njegove objave usledio je obrt. Pojedini korisnici društvenih mreža primetili su da im fotografija deluje poznato, a jednostavnom pretragom interneta brzo su otkrili i zbog čega.

Naime, reč je o fotogrfiji koja internetom kruži već nekoliko godina i koja je već bila dostupna na drugim internet stranicama.

Na društvenim mrežama odmah su počeli da se nižu komentari šokiranih pratilaca.

"Jaoj ovo je toliko krindž. Ja ne razumem jel on lik normalan da ovakvo nesto objavi kao da mi nemamo google i pinterest", "Kako je jadan", "Užas"... bili su samo neki od komentara na društenoj mreži Iks.

Vojaž se zasad nije javno oglašavao povodom navoda da je fotografija preuzeta sa interneta.

Autor: pink.rs

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