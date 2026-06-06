FATALNA BIVŠA ŽENA SRPSKOG PEVAČA UZBURKALA MREŽE: Uživa u ljubavi sa novim mužem, puca od sreće, pokazala top liniju posle porođaja (FOTO)

Jovana Jocić, bivša žena pevača Vladana Savića, ponovo je u centru pažnje sa novim izabranikom i bebom, uživajući na egzotičnoj destinaciji.

Jovana Jocić, fatalna bivša žena našeg poznatog pevača Vladana Savića, frontmena "Magla benda", ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama, objavivši prelepe kadrove sa svojim novim izabranikom sa kojim je nedavno dobila dete.Par trenutno uživa na egzotičnoj destinaciji, a sudeći po fotografiji njih dvoje su rešili da pobegnu od gradske gužve i prepuste se čistom hedonizmu.

Na slici su zabeleženi s leđa dok romantično, ruku pod ruku, ulaze u tirkizno more, dok talasi lagano zapljuskuju peščanu plažu. Zgodna plavuša je za ovu priliku odabrala jednodelni kupaći kostim u pink roze boji koji je savršeno istakao njenu vitku liniju, iako se nedavno porodila, dok njen partner pozira u klasičnom crnom šortsu za kupanje.

Preko ove idilične objave ona je stavila samo emotikone srca i plavih talasa, jasno stavljajući do znanja da u novoj ljubavi i porodičnoj sreći uživa punim plućima.

Bila u vezi sa Sašom Kovačevićem

Saša Kovačević bio je i emotivnoj vezi sa Jovanom 4 godine, a 2017. godine stavili su tačku na svoju ljubav. Jovana je kasnije uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda sa kojim je dobila ćerku. Međutim, ljubav nije potrajala, pa su njih dvoje odlučili da stave tačku na zajednicu, koju nisu krunisali brakom.

Autor: M.K.