BLAMAŽ! Vojaž objavio fotku skupocenog sata i gomile para, kolega ga odmah raskrinkao: Toliko jadno da ne može dalje...

Reper je na društvenim mrežama objavio fotografiju vrednog ručnog sata i svežnjeva evra koja već postoji na društvenim mrežama.

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, poslednjih meseci je u žiži interesovanja, ali ne zbog svog posla, nego zbog objava na društvenim mrežama. Poslednja u nizu šokirala je pratioce.Radi se o fotografiji na kojoj se vide svežnjevi evra i luksuzni sat marke "patek filip", čija vrednost pojedinih modela može da premaši i 100.000 evra. Objava je za kratko vreme privukla pažnju njegovih pratilaca, ali se ubrzo među komentarima pojavila tvrdnja da fotografija nije originalno nastala u njegovoj režiji, već da se ista već duže vreme može pronaći na internetu.

Nije autentično

Činjenica je da Mihajlo često objavljuje fotografije s novcem, iako se poslednjih meseci nije previše eksponirao nastupima i velikim koncertnim aktivnostima, zbog čega su pojedini pratioci postavili pitanje zašto u prvi plan stavlja simbole luksuza umesto novih muzičkih projekata, na primer.

Fotografije skupocenih satova, automobila i novca već godinama predstavljaju sastavni deo imidža mnogih izvođača na regionalnoj i svetskoj muzičkoj sceni. Ipak, kada se pojavi sumnja da fotografija nije autentična, reakcije publike često budu mnogo burnije od same objave. Tako je bilo i sada.

- Jaoj, ovo je toliko krindž. Ja ne razumem je l' on lik normalan da ovakvo nešto objavi kao da mi nemamo Gugl i Pinterest. Gori je i od Dare i od Didi Džej. Dara možda nema fejk torbe i Didi Džej je stvarno možda svetska zvezda i stvarno je možda upoznala Ledi Gagu ali ovo je next level - glasi jedan od komentara na mreži Iks.

Ubrzo je reper Marko Milivojev Mili, koji je već dugo u ratu s kolegom, javno prozvao Veruovića zbog sporne fotografije.

- Hajde sve, ali da kačiš slike para i sata s Pinteresta, toliko je jadno da ja mislim da ne može dalje od toga - poručio je Mili.Nakon što su se optužbe proširile društvenim mrežama Vojaž je kratko odgovorio:- Jeste. Manifestujem - napisao je treper u komentaru na Instagramu.

Satovi marke "patek filip" spadaju među najprestižnije na svetu, a pojedini modeli dostižu cene koje premašuju vrednost luksuznih nekretnina. Upravo zbog toga objave sa takvim detaljima gotovo uvek izazivaju pažnju javnosti i podstiču rasprave o tome koliko je prikazani luksuz stvaran, a koliko deo pažljivo kreirane slike na društvenim mrežama.

Skretanje pažnje

Polemika koja se razvila pokazuje da publika danas mnogo više analizira sadržaj koji poznate ličnosti objavljuju, naročito kada je reč o prikazivanju bogatstva i luksuznog načina života. Šta je ovom objavom želeo da postigne, nije poznato, ali je fotografiju brzo uklonio sa svog profila.

Dok jedni smatraju da svako ima pravo da na svojim profilima objavljuje sadržaj kakav želi, drugi ocenjuju da javne ličnosti, posebno u periodima kad nisu prisutne na sceni s novim projektima ili nastupima, često pokušavaju da pažnju javnosti zadrže upravo objavama koje ističu bogatstvo, prestiž i skupocene modne detalje. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Vojaževim menedžerom na broj telefona poznat redakciji, ali on nije odgovorio na naš poziv.

Autor: M.K.