EVO ŠTA RADI JOVANA JEREMIĆ PRE JUTARNJEG: Voditeljka objavila snimak vrelog plesa, igra oko stolice u nikad provokativnijem izdanju (VIDEO)

Jovana Jeremić ponovo je dospela u centar pažnje i zapalila društvene mreže svojim najnovijim provokativnim snimkom iz studija.

Malo ko ima priliku da vidi šta se zapravo dešava pre nego što se kamere zvanično uključe.

Jovana Jeremić je ovoga puta odlučila da na svom Instagram profilu podeli vreli snimak nastao u trenucima pripreme za emisiju. Sva pažnja pratilaca bila je usmerena na njen stajling i ponašanje, budući da se pojavila u nikad kraćoj crnoj mini haljini koja je jedva pokrivala njene obline i u prvi plan istakla njene noge.

Šou iza kamera

Pre nego što se smestila u svoju prepoznatljivu stolicu, voditeljka je priredila pravi šou za ekipu iza kamera.

Ovaj snimak je ubrzo postao viralan i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Komentari su, kao i obično kada je ona u pitanju, podeljeni. Dok je jedni oštro kritikuju zbog njenog ponašanja, drugi je zdušno podržavaju.

Autor: Pink.rs