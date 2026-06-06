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IMALA SAM NEPOVERENJE PREMA UKUĆANIMA: Nikolina Kovač se porodila pre tri meseca, a sad progovorila o depresiji s kojom se borila odmah nakon što je rodila treće dete, spomenula i brak sa Sašom!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorila dušu!

Pevačica Nikolina Kovač bila je gost emisije ''Magazin In'' i tom prilikom progovorila o problemima sa kojima se susrela nakon porođaja. Naime, Nikolina je donela na svet sina Simeona pre tri meseca i to joj je treće dete sa kolegom Sašom Kaporom.

- Nakon postporođajne depresije šetnja mi je mnogo pomogla... Tu sam pronalazila ravnotežu. Imala sam oscilacije emotivne i sve je bilo predimenzionirano. Imala sam nepoverenje čak i prema najbližim ukućanima... - rekla je Nikolina i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put je neki novi doživljaj, neka nova ja, nova mama... Jako teško mi je palo kad sam izašla iz porodilšta, svi me nešto pitaju, a ja kao da sam krenula da živim... Tu je i ta neka nesigurnost, a svaka žena dolazi u sličnu situaciju - poručila je pevačica i progovorila o braku sa Kaporom.

- U braku mi je bilo najteže da sačuvam sopstveni identitet. Mnogo smo različiti. Gubila sam sebe jer sam htela da udovoljim celoj priči i shvatila sam da se ni njemu takva ne dopadam i da je to celokupan projekat u mojoj glavi velika dubioza. Ja sam veliki kritičar i uviđam svoje greške, brzo shvatim šta je bilo za moju dobrobit. Smatram da treba govoriti, treba pričati i izbacivati sve iz svoje duše i svojih misli jer sve što se - otkrila je pevačica.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: M.K.

#Depresija

#Nikolina Kovač

#Porođaj

#Postporođajna depresija

#Saša Kapor

#pevačica

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