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Srpska pevačica (78) živela sa majmunom, HTELA I DA GA OŽENI: Zvrletu se nije svidela, usledio horor

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Javnost je svojevremeno ostala u potpunom šoku kada je isplivala jedna od najbizarnijih i najtužnijih priča iz privatnog života života Nade Obrić koja danas slavi 78. rođendan.

Naime, malo ko zna da je Nada Obrić jedna od retkih na našim prostorima koja je za kućnog ljubimca imala ni manje ni više nego - majmuna! Pre više od 25 godina, dok je bila u braku sa svojim drugim mužem, pevačica je na poklon dobila majmuna po imenu Zvrle.

Koliko je bila vezana za njega govori i činjenica da ga je gledala kao ravnopravnog člana porodice.

"Toliku povezanost nisam osećala ni sa jednim drugim bićem. Vodila sam ga svuda sa sobom, čak i na nastupe. Bio je pravo malo čudo - nežan, razigran, kao čovek, samo što nije govorio", prisetila se svojevremeno pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen

Pokušala da ga oženi, a onda je usledio horor

Želeći da usreći svog voljenog ljubimca, Nada je odlučila da mu obezbedi društvo i pronađe mu partnerku. Međutim, susret se završio fatalno.

"Našla sam mu istu rasu, ženku, i odlučila da ga oženim. A ona, ružna - kako samo majmun može da bude ružan, Zvrletu se nije svidela", ispričala je pevačica sa knedlom u grlu."

Bio je toliko inteligentan da je uspeo da odvrne čep od akumulatora, popio je kiselinu i preminuo na licu mesta", ispričala je pevačica u suzama jezive detalje tragedije.

Zvrle je nastradao kada je imao samo četiri godine, a Nada ovaj stravičan gubitak nikada nije uspela da preboli."Tuga koja je tada zavladala u mom domu bila je neopisiva. Plakala sam za njim kao za najmilijim", priznala je iskreno tada.

Autor: Pink.rs

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