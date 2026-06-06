TEŠKO MI JE, RASPADAM SE! Slavica Ćukteraš borila se sa bivšim mužem oko STARATELJSTVA, a onda se desio obrt

Pevačica Slavica Ćukteraš i bivši golman Vlada Avramov su se razveli 2019. godine, a nakon toga nisu imali dobar odnos. Borili su se čak i za starateljstvo oko ćerke Viktorije, ali su rešili da zaborave na nesuglasice. Vladimir je Viktoriji kupio i stan.

Pevačica je ispričala pre dve godine kako su rešili nesuglasice i stavili tačku na borbu oko starateljstva.

- Jedno popodne sam sedela sama, razmišljala i poslala bivšem mužem poruku, da ako je raspoložen, sve ostavimo po strani i da se dogovorimo o onome što je u interesu Viktorije, dobila sam poruku koja je bila pozitivna - započela je Slavica Ćukteraš za “Blic” i potom dodala kako je taj susret izgledao.

- Posle godinu dana takozvanog pakla, i naš prvi susret je morao da ima posrednika, kada smo se našli, rešili smo ceo slučaj koji smo godinu dana vodili na sudu i sa socijalnom službom. Uspeli smo i sada nam je srce puno. Teret nam je svima pao - rekla je pevačica na ivici suza, koja nije mogla da sakrije sreću.

- Mislim da još nisam svesna celog ishoda. Jako je brzo sve došlo na svoje i kada sada on i ja prošetamo sa njom kroz grad, i kada je vidimo toliko srećnu, to nema cenu... Pitam se šta nam je trebalo sve ovo. Sigurno da je ovo neka vrsta škole, ali je bilo teško zbog deteta - dodala je ona.

"Dobila je stan od tate"

Slavica je otkrila da je njen bivši muž ćerki kupio stan u Novom Sadu.

- Viktorija je na poklon od tate dobila stan. U blizini je njene škole, pa smo odlučili da se odmah nas dve preselimo tamo. On nikad nije bio loš tata. Kada dve osobe zakrve, mora da se spusti lopta, treba biti pametan. Mislim da sam odigrala jako dobro. Da je neki baksuz, terao bi svoje, ali eto jedan lep početak leta i divno razdoblje za naše dete. Svakoga bih posavetovala da spusti ego. U ovom slučaju smo oboje ispali ljudi - iskrena je Slavica, te je dodala:

- Pravi je ženski stan, za dve dame. Oboje smo je uključili, a ja sam Viktoriji prepustila sve ideje, da bi što pre osetila da joj je to novi dom. Nema cenu kada roditelj vidi srećno dete.

O borbi za starateljstvo

Podsećamo, pevačica Slavica Ćukteraš je govorila i o borbi za starateljstvo nad ćerkom.

- Jako mi je teško, raspadam se! Najviše sam bila uplašena kada je to stiglo i kada je došla socijalna služba, njihova kućna poseta, pa su tu krenule međusobne prijave. Viktorija je sada prvi razred, sve sam joj rekla, mislim da mi je to najpametniji potez što sam mogla da uradim, da ne lažem svoje dete - pričala je Slavica Ćukteraš, pa iznela još detalja.

- Dete je bilo u stresu, ni u najluđim snovima nisam verovala da to može da se desi. U takvim situacijama moraš brzo da reaguješ, a tebe niko nije naučio kako to da radiš. Prvo majčinski sam odreagovala - govorila je Ćukteraš.

Inače, Slavica je u januaru ove godine napravila incident u Novom Sadu, a policija je morala da reaguje.

Autor: M.K.