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Napadnuta ćerka Dejana Petrovića! Dala izjavu u policijskoj stanici: Ovo su detalji napada

Izvor: Blic, Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jovana Petrović (18), ćerka Dejana Petrovića, jutros je oko 9 časova potražila pomoć u bolnici u Užicu nakon što je fizički napadnuta prošle noći. Slučaj je odmah prijavila policiji gde je dala izjavu.

Jovana je, kako prenose mediji, rekla da ju je nepoznati muškarac udario pesnicom u vrat i da ju je potom vređao. Incident se dogodio u lokalu u kojem je Jovana bila sa prijateljicama.

Kako se navodi, Jovana Petrović ima povredu nagnječenje vrata.

Foto: Pink.rs

Policija utvrđuje ko ju je udario, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu je obavešteno i vodi istragu.

Podsetimo, Jovana Petrović, se roditeljima obratila za pomoć nakon incidenta koji se dogodio prethodne noći. Oni su je odveli u bolnicu zbog teškog disanja.

Autor: N.B.

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