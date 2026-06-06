'Rođeni brat MMA borca mi je udario ćerku u grkljan' Prva izjava Dejana Petrovića nakon što je Jovana završila u bolnici, otkrio šta se desilo

Ćerka čuvenog trubača Dejana Petrovića, Jovana Petrović (18) napadnuta je sinoć u Užicu.

On se sad oglasio potresen i otkrio niz detalja o nemilom slučaju.

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac M. B. bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović za "Blic".

- M. B. i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu M. B. i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo nam je potom Petrović.

- Ona je okej, teže guta i prošli smo sve preglede. Boli je jabučica na dodir i ima otok. Mogu da zamislim šta je moglo biti i kad se čovek udari u predelu vrata, moglo je nešto da se prekine i da čovek ostane invalid ili umre na licu mesta - zaključio je potresen Dejan za "Blic".

Podsetimo, Dejan je nedavno ćerki napravio gala slavlje povodom 18. rođendana.

- Spremio sam posebnu rakiju, koju sam pekao 2019. godine od šljive trnovače iz mog sela Dubokog. Tada sam zapečatio bure od 200 litara i namenio za Jovanin 18. rođendan. Sada je otvoreno i svi gosti su posluženi - rekao je Dejan.



Autor: N.B.