Pink.rs saznaje! SAŠA KOVAČEVIĆ SE OŽENIO: Pevač izgovorio sudbonosno DA prelepoj Zorani

Nakon više od decenije ljubavi, popularni pevač Saša Kovačević i njegova dugogodišnja partnerka Zorana Tasovac krunisali su svoju vezu brakom.

Par je organizovao intimnu ceremoniju u prisustvu članova porodice i najbližih prijatelja, daleko od očiju javnosti. Kako Pink.rs saznaje, venčanje je proteklo u emotivnoj atmosferi, a posebno dirljiv trenutak bio je kada su mladenci razmenili bračne zavete.

Saša i Zorana godinama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča traje više od deset godina, a veridba je usledila nakon dugogodišnje veze tokom koje su zajedno prolazili kroz brojne životne izazove i uspehe.

Autor: N.B.