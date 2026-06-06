Prvi video sa tajnog venčanja Saše Kovačevića: Trudna Zorana blista u venčanici, a on je sve vreme DRŽI ZA STOMAK

Nakon više od decenije ljubavi, popularni pevač Saša Kovačević i njegova dugogodišnja partnerka Zorana Tasovac krunisali su svoju vezu brakom.

Par je organizovao intimnu ceremoniju u prisustvu članova porodice i najbližih prijatelja, daleko od očiju javnosti. Kako Pink.rs saznaje, venčanje je proteklo u emotivnoj atmosferi, a posebno dirljiv trenutak bio je kada su mladenci razmenili bračne zavete.

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo već pisali, verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.S aši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pevač prihvatio kao svoju.

Pevač i njegova lepša polovina blistali su na venčanju, a osmeh nisu skidali sa lica, mlada je blistala u venčanici i ponosno pokazala trudnički stomak, a kako je izgledao njihov prvi poljubac kao bračni par pogledajte OVDE.

Autor: N.B.