AKTUELNO

Domaći

Prvi video sa tajnog venčanja Saše Kovačevića: Trudna Zorana blista u venčanici, a on je sve vreme DRŽI ZA STOMAK

Izvor: PINK.RS, Foto: Ilustracija: Pixabay.com, Pink.rs ||

Nakon više od decenije ljubavi, popularni pevač Saša Kovačević i njegova dugogodišnja partnerka Zorana Tasovac krunisali su svoju vezu brakom.

Par je organizovao intimnu ceremoniju u prisustvu članova porodice i najbližih prijatelja, daleko od očiju javnosti. Kako Pink.rs saznaje, venčanje je proteklo u emotivnoj atmosferi, a posebno dirljiv trenutak bio je kada su mladenci razmenili bračne zavete.

pročitajte još

PAPARACO! Evo kako izgleda TRUDNA verenica Saše Kovačevića: Zorana uhvaćena dok je čekala javni prevoz, pogledajte gde je otišla (FOTO)

Foto: Instagram.com/sashakovacevic

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo već pisali, verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.S aši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pevač prihvatio kao svoju.

pročitajte još

Pink.rs saznaje! SAŠA KOVAČEVIĆ SE OŽENIO: Pevač izgovorio sudbonosno DA prelepoj Zorani

Pevač i njegova lepša polovina blistali su na venčanju, a osmeh nisu skidali sa lica, mlada je blistala u venčanici i ponosno pokazala trudnički stomak, a kako je izgledao njihov prvi poljubac kao bračni par pogledajte OVDE.

Autor: N.B.

#Brak

#Saša Kovačević

#VENAČANJE

#Zorana Tasovac

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Pink.rs saznaje! SAŠA KOVAČEVIĆ SE OŽENIO: Pevač izgovorio sudbonosno DA prelepoj Zorani

Domaći

Pogledajte trenutak kada su Saša Kovačević i Zorana izgovorili sudbonosno DA: Ne skidaju osmeh sa lica, a evo kako će se ona od danas prezivati (VIDEO

Domaći

SAŠA KOVAČEVIĆ USKORO POSTAJE OTAC! Zorana ima ćerku sa Bogdanom Srejovićem koju pevač obožava: Nisam Iskrin biološki otac, ali...

Domaći

Imam ogromnu tremu! Verenica Saše Kovačevića treperi pred njegov koncert, progovorila i o veridbi: Poručila sam mu da... (VIDEO)

Domaći

Ljubavni život Saše Kovačevića: Bio sa devojkama iz spota, jedna završila u tuđem krevetu a sreću našao kraj NJE

Domaći

Jedva čekam da postanem otac: Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu, a sada je progovorio o svadbi i proširenju porodice