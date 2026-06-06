OVAKO JE PLANULA NJIHOVA LJUBAV! Saša Kovačević bio miljenik žena, a onda mu je Zorana ukrala srce: Svi detalji ljubavne priče

Saša Kovačević, posle 10 godina veze i zajedničkog života, danas je izgovorio sudbonosno DA svojoj izabranici Zorani Tasovac, a njihova ljubavna priča jedna je od onih za koje mnogi kažu da je sudbina.

Saša Kovačević, poznat je kao miljanik žena, a svojevremeno je u emisiji "Amidži šou" otkrio kako je Zorana zarobila njegovo srce.

– Nećete vrovati, ali Zoranu sam upoznao preko Instagrama, nešto smo se tako lajkovali i ušli u konverzaciju, pa se posle i videli – bio je iskren Saša.

- Ona razume moj posao i to je normalno. Ono što nas održava je definitivno ljubav na prvom mestu, kao i sve što ide uz to, što je bitno da bi jedna veza uspela. Što se mene tiče, ova veza mi najviše prija iz kog god segmenta da gledam i ne bih je menjao zaista ni za šta - pričao je pevač ranije za domaće medije.

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo već pisali, verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.S aši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz prvog braka.

Ima ćerku sa Bogdanom Srejovićem

Zorana inače ima ćerku Iskru iz braka sa poznatim ugostiteljem iz Beograda Bogdanom Srejovićem.

- Iskra je moja ćerka, tako je doživljavam od prvog trenutka. Nisam joj biološki otac, ali je zovem svojim detetom. I sutra kad budem imao biološko, Iskra će biti moje prvo dete. Može da me zove kako poželi, ali je izabrala da budem njen 'papa'" - ispričao je svojevremeno Saša.

Autor: N.B.