Pogledajte trenutak kada su Saša Kovačević i Zorana izgovorili sudbonosno DA: Ne skidaju osmeh sa lica, a evo kako će se ona od danas prezivati (VIDEO)

Jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, Saša Kovačević i Zorana Tasovac, danas su svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom kako je Pink.rs prvo pisao.

Na društvenoj mreži Instagram osvanuo je snimak intimne ceremomnije i ljubavnog para, kada su izgovarali sudbonosno DA, a sve je zanimalo da li će mlada uzeti njegovo prezime ili zadržati svoje ili na svoje dodati njegovo.

U jednom momentu matičarka je upitala mladu kako će se u nastavku života prezivati, ona je odgovorila "Kovačević", dok je mladoženja zadržao svoje prezime.

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo već pisali, verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.S aši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pevač prihvatio kao svoju.

Pevač i njegova lepša polovina blistali su na venčanju, a osmeh nisu skidali sa lica, mlada je blistala u venčanici i ponosno pokazala trudnički stomak, a kako je izgledao njihov prvi poljubac kao bračni par pogledajte OVDE.

Autor: N.B.