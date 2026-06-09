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Ljubavni život Saše Kovačevića: Bio sa devojkama iz spota, jedna završila u tuđem krevetu, a samo njoj je rekao DA

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevač Saša Kovačević, kako je Pink.rs prvi pisao, se u subotu oženio svojom dugogodišnjom partnerkom Zoranom Tasovac.

Pre Zorane, Kovačević je bio poznat kao veliki zavodnik, a mnoge žene nisu mogle da odole njegovom šarmu. Ipak, uglavnom je bio u dugim vezama. Njegove ljubavi sa Jovanom Jocić i Jovanom Koković, koja se pojavila u spotu za pesmu "Kome da verujem", izazvale su veliku pažnju medija.

Još ranije, 2006. godine, bio je u vezi sa atraktivnom Ivonom Laković, koja se pojavila u ekranizaciji pesme "Ruka za spas", a njihova veza trajala je oko šest godina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Tokom jednog televizijskog gostovanja, iako nije imenovao nijednu od svojih bivših, Kovačević je priznao da je tokom mladosti imao i avanture sa lepoticama iz svojih spotova, dodajući da je tada bio "mlad i zelen".

S druge strane, potkrao mu se i veliki blam, kad je izvesna bivša umesto u njegov, legla u krevet njegovih roditelja.

- Sale, da li si nekada imao avanturu sa nekom manekenkom iz svog spota? Ili vezu, svejedno - pitala ga je bila voditeljka, a on je odgovorio potvrdno.

- Jesam, da... Ali ću se nadovezati, ako nisam odgovorio i na to; jednom prilikom, s obzirom na to da smo bili u mojoj sobi, devojka je nakon nekog vremena otišla na kratko do toaleta i, pošto je prvi put bila u mom stanu, pogrešila je sobu i legla je baš kod oca i majke u krevet (smeh). Kad se keva probudila... Majke mi. Ona nije iz spota. Pošto smo pričali o nekim ljubavnim blamovima, pa sam se nadovezao u slučaju da nisam odgovorio... Ali iz spota... Da. Bejah mlad i zelen (smeh) - izjavio je bio Kovačević u tadašnjem "Niz kvizu" emisije "Amidži šou".

Foto: Pink.rs

On se danas oženio sa prelepom Zoranom koja je u blagoslovenom stanju, a njih dvoje već izvesno vreme uživaju i u zajedničkom životu, a on njenu nadlednicu iz prethodne ljubavi sa Bogdanom Srejovićem gleda kao svoju. Nije tajna da Zorana i pevač čekaju bebu, ali kako je on sam kazao jednom prilikom, međutim, kada dobije svoje dete, mala Iskra "i tada će važiti za njegovu prvu ćerku".

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini,a danas su svoju ljubav krunisali brakom.

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Autor: N.B.

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