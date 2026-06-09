Ljubavni život Saše Kovačevića: Bio sa devojkama iz spota, jedna završila u tuđem krevetu, a samo njoj je rekao DA

Pevač Saša Kovačević, kako je Pink.rs prvi pisao, se u subotu oženio svojom dugogodišnjom partnerkom Zoranom Tasovac.

Pre Zorane, Kovačević je bio poznat kao veliki zavodnik, a mnoge žene nisu mogle da odole njegovom šarmu. Ipak, uglavnom je bio u dugim vezama. Njegove ljubavi sa Jovanom Jocić i Jovanom Koković, koja se pojavila u spotu za pesmu "Kome da verujem", izazvale su veliku pažnju medija.

Još ranije, 2006. godine, bio je u vezi sa atraktivnom Ivonom Laković, koja se pojavila u ekranizaciji pesme "Ruka za spas", a njihova veza trajala je oko šest godina.

Tokom jednog televizijskog gostovanja, iako nije imenovao nijednu od svojih bivših, Kovačević je priznao da je tokom mladosti imao i avanture sa lepoticama iz svojih spotova, dodajući da je tada bio "mlad i zelen".

S druge strane, potkrao mu se i veliki blam, kad je izvesna bivša umesto u njegov, legla u krevet njegovih roditelja.

- Sale, da li si nekada imao avanturu sa nekom manekenkom iz svog spota? Ili vezu, svejedno - pitala ga je bila voditeljka, a on je odgovorio potvrdno.

- Jesam, da... Ali ću se nadovezati, ako nisam odgovorio i na to; jednom prilikom, s obzirom na to da smo bili u mojoj sobi, devojka je nakon nekog vremena otišla na kratko do toaleta i, pošto je prvi put bila u mom stanu, pogrešila je sobu i legla je baš kod oca i majke u krevet (smeh). Kad se keva probudila... Majke mi. Ona nije iz spota. Pošto smo pričali o nekim ljubavnim blamovima, pa sam se nadovezao u slučaju da nisam odgovorio... Ali iz spota... Da. Bejah mlad i zelen (smeh) - izjavio je bio Kovačević u tadašnjem "Niz kvizu" emisije "Amidži šou".

On se danas oženio sa prelepom Zoranom koja je u blagoslovenom stanju, a njih dvoje već izvesno vreme uživaju i u zajedničkom životu, a on njenu nadlednicu iz prethodne ljubavi sa Bogdanom Srejovićem gleda kao svoju. Nije tajna da Zorana i pevač čekaju bebu, ali kako je on sam kazao jednom prilikom, međutim, kada dobije svoje dete, mala Iskra "i tada će važiti za njegovu prvu ćerku".

Kao što je poznato, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini,a danas su svoju ljubav krunisali brakom.

Pevač i njegova lepša polovina blistali su na venčanju, a osmeh nisu skidali sa lica, mlada je blistala u venčanici i ponosno pokazala trudnički stomak, a kako je izgledao njihov prvi poljubac kao bračni par pogledajte OVDE.

Autor: N.B.