SADA JE STVARNO KRAJ! Razvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić: Nakon devet godina stavili tačku na brak

Pukla tikva!

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode se nakon devet godina, saznaje "Blic". Par je u braku dobio dvoje dece - sina Bogdana i ćerku Petru.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo šest meseci veze i važili su za jedan od skladnijih parova.

Podsetimo, Jelisaveta je nedavno u intervjuu govorila o tome kako uspeva da balansira između poslovnih i privatnih obaveza.

- Uvek obe strane ispaštaju. Mnogo obaveza i privatan život, prijatelji, porodica, uža i šira rodbina, treninzi, ja imam raspored. Raspored je ključ, ali neka strana mora da pati u nekom danu.

S obzirom na to da je majka dvoje dece, glumica nam je je rekla šta je za nju, kao roditelja, najveći izazov.

- Borba mi je svaki dan. Ja se iz dana u dan suočavam sa novim izazovima. Ćerka je krenula u školu, to mi je izazov. Sa matematikom se borimo - rekla je ona i otkrila da je za dobru organizaciju bitan i raspored koga se ona pridržava:

- Mene ne optereti. Ja bez rasporeda ne bih znala da funkcionišem. U raspored pišem i kafu sa drugaricama. Sve moje kume se šale sa mnom i kažu: “Upiši me u raspored”, sad je to već ušlo u naviku, znaju da ako ne upišem da nema šanse da se setim. Raspored mi mnogo znači.

Autor: N.B.