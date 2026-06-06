Evo zbog čega su se razveli Jelisaveta i Teodosić! Otkriveni razlozi: On se iselio iz stana, ona je ostala sa decom

Šok!

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu. Kako domaći mediji saznaju, oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano.

Jelisavet i Teo zajedno su doneli odluku o rastanku zbog toga što su im se putevi razišli.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

O naslednicima

Podsetimo, Jelisaveta i Teodosić imaju dvoje dece - sina Bogdana i ćerku Petru. Nedavno nam je glumica govorila o tome da li mališani žele da krenu stopama roditelja i istakla da ne želi da ih forsira.

- Iskreno bih volela da se okrenu ka onome što oni žele, jer mislim da je to jedina suština uživanja u bilo kom poslu. Tako da, želim im da vole svoj posao.

Na pitanje da li je ćerka Petra koja je pošla u školu, možda nasledila njen karakter, Jelisaveta kaže:

- To se menja svaki dan, tu ne može ništa da se nasledi. Tu su razne faze, ali polako, ona je svoja definitivno.



Autor: N.B.