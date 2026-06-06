U tebe sam zaljubljen... Prvi ples Saše Kovačevića i Zorane Tasovac raznežio sve goste, mladenci blistaju od sreće (VIDEO)

Jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, Saša Kovačević i Zorana Tasovac, danas su svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom kako je Pink.rs prvo pisao.

Venčanje pevača Saša Kovačević i njegove izabranice Zorana Tasovac obeležio je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, prvi ples mladenaca, koji su plesali uz legendarni hit Rođe Raičevića "U tebe sam zaljubljen".

Nakon što su izgovorili sudbonosno „da“ i ozvaničili svoju ljubav, Saša i Zorana zaplesali su pred porodicom, prijateljima i najbližim saradnicima, koji nisu krili emocije. Zaljubljeni pogledi, osmesi i nežni zagrljaji pratili su svaki njihov korak, dok je romantična atmosfera ispunila salu.

Gosti su sa oduševljenjem posmatrali mladence, a mnogi nisu uspeli da sakriju suze radosnice. Prvi ples bio je simbol početka njihovog zajedničkog života, ali i kruna ljubavne priče koja traje godinama.

Posebnu pažnju privukla je Zorana, koja je blistala u elegantnoj venčanici, dok Saša nije skidao osmeh sa lica tokom cele večeri.

Autor: N.B.