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U tebe sam zaljubljen... Prvi ples Saše Kovačevića i Zorane Tasovac raznežio sve goste, mladenci blistaju od sreće (VIDEO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Instagram.com ||

Jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, Saša Kovačević i Zorana Tasovac, danas su svoju dugogodišnju ljubav krunisali brakom kako je Pink.rs prvo pisao.

Venčanje pevača Saša Kovačević i njegove izabranice Zorana Tasovac obeležio je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, prvi ples mladenaca, koji su plesali uz legendarni hit Rođe Raičevića "U tebe sam zaljubljen".

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Nakon što su izgovorili sudbonosno „da“ i ozvaničili svoju ljubav, Saša i Zorana zaplesali su pred porodicom, prijateljima i najbližim saradnicima, koji nisu krili emocije. Zaljubljeni pogledi, osmesi i nežni zagrljaji pratili su svaki njihov korak, dok je romantična atmosfera ispunila salu.

Foto: Pink.rs, instagram.com

Gosti su sa oduševljenjem posmatrali mladence, a mnogi nisu uspeli da sakriju suze radosnice. Prvi ples bio je simbol početka njihovog zajedničkog života, ali i kruna ljubavne priče koja traje godinama.

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Posebnu pažnju privukla je Zorana, koja je blistala u elegantnoj venčanici, dok Saša nije skidao osmeh sa lica tokom cele večeri.

Autor: N.B.

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