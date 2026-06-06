Miloš i ja smo se samo 18 puta videli pre venčanja: Jelisaveta upoznala Teovu porodicu tek na svadbi, a ovo je istina o njihovom odnosu

Nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić i njegova supruga, glumica Jelisaveta Oršanin, razvode se, kako saznaje "Blic". Oni su u braku dobili dvoje dece, ćerku Petru i sina Bogdana.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, a kako je glumica ranije pričala, pre venčanja zabavljali su se veoma kratko.

- Iznenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je tom prilikom Jelisaveta u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Kako je tada istakla, nije želela da se svi u porodici prezivaju Teodosić, a samo ona Orašanin, pa je tako odlučila da uzme samo muževljevo prezime.

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

Članove njegove porodice upoznala je na svadbi.

- Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta" - ispričala je kroz osmeh glumica i dodala:

- Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan, pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica.

Autor: N.B.