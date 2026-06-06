AKTUELNO

Domaći

Rekla sam da nikada neću... Jelisaveta Orašanin nije htela da uzme Teodosićevo prezime, otkriven razlog

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić. Pixabay.com ||

Kao bomba je odjeknula vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i sada sportski direktor Miloš Teodosić razvode nakon 9 godina braka. Međutim, još pre dve godine, mediji su pisali da im je brak u krizi ali se akteri ovim povodom tada nisu oglašavali.

Čini se da je kod poznatog para sve išlo spontano i neočekivano, pa su tako u brak stupili i nakon samo 4 meseca veze. Ubrzo su zasnovali porodicu i dobili ćerku i sina.

Bilo je zanimljivo i to što je do same svadbe glumica bila pri odluci da svoje devojačko prezime zadrži umesto da uzme Miloševo.

Foto: E-stock/Miloš Rafailović

" Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodsić - objasnila je glumica.

Autor: N.B.

#Brak

#Jelisaveta Orašanin

#Miloš Teodosić

#Porodica

#Razvod

POVEZANE VESTI

Domaći

U JEKU SKANDALA OKO RAZVODA, OGLASILA SE Jelisaveta Orašanin! Glumica jednim gestom svima otkrila šta se dešava u njenom životu!

Domaći

U JEKU SKANDALA, SPAKOVALA KOFERE! Dok svi pričaju o raskidu nje i Teodosića, Jelisaveta Orašanin pobegla iz Beograda! (FOTO)

Domaći

LJUBAV IM JE ZASNOVANA NA JEDNOJ LAŽI?! Emocije između košarkaša i glumice su planule posle prvog pogleda, a evo kako su se upoznali Jelisaveta Orašan

Domaći

MESECIMA NE ŽIVE ZAJEDNO! Teodosić neće više da trpi ponašanje Jelisavete Orašanin, PODNEO ZAHTEV ZA RAZVOD!

Domaći

U tajnosti krstili decu: Jelisaveta i Teodosić napravli slavlje za svoje naslednike, a evo koga su uzeli za kumove!

Domaći

JELISAVETA PREVARILA TEODOSIĆA?! Košarkaš saznao da ga je glumica varala sa jednim od najpoželjnijih gradskih neženja?