Rekla sam da nikada neću... Jelisaveta Orašanin nije htela da uzme Teodosićevo prezime, otkriven razlog

Kao bomba je odjeknula vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i sada sportski direktor Miloš Teodosić razvode nakon 9 godina braka. Međutim, još pre dve godine, mediji su pisali da im je brak u krizi ali se akteri ovim povodom tada nisu oglašavali.

Čini se da je kod poznatog para sve išlo spontano i neočekivano, pa su tako u brak stupili i nakon samo 4 meseca veze. Ubrzo su zasnovali porodicu i dobili ćerku i sina.

Bilo je zanimljivo i to što je do same svadbe glumica bila pri odluci da svoje devojačko prezime zadrži umesto da uzme Miloševo.

" Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodsić - objasnila je glumica.



Autor: N.B.