Ceca dočekana ovacijama u Zajačaru: Čim je izašla na binu SKINULA ŠTIKLE, pa zapevala čuveni hit

Muzička zvezda Ceca Ražnatović održala je večeras koncert u Zaječaru.

Hala "Kraljevica" vrvi od ljudi, nema gde igla da padne, a oko 20.30 časova Ceca je izašla na binu i oduševila sve prisutne.

Ona se pred publikom pojavila u beloj, mini haljini, koja je imala izrez kod grudi, pa je odmah napravila uzavrelu atmosferu.

Čim je kročila na scenu, publika je počela sa ovacijama i aplauzom.

Ceca je veče otvorila jednim od svojih najpopularnijih hitova "Oproštajna večera", a okupljena masa je toliko glasno da pevala da su je gotovo nadjačali.

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Nakon prve pesme, obratila se mnogobrojnoj publici:

- Dobro veče Zaječar! Dobro veče dragi i divni ljudi, mnogo mi je drago da sam večeras ovde sa vama. Drago mi je da ste ovako divni i raspoloženi, mi smo takođe divno raspoloženi. Ovo je veče samo za vas, ja ću vam pevati i nadam se da ćete vi uživati - rekla je Ceca Ražnatović i odmah se rešila neudobnih štikli koje su je ometale u nastupu.

Autor: N.B.