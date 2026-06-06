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Ceca dočekana ovacijama u Zajačaru: Čim je izašla na binu SKINULA ŠTIKLE, pa zapevala čuveni hit

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Muzička zvezda Ceca Ražnatović održala je večeras koncert u Zaječaru.

Hala "Kraljevica" vrvi od ljudi, nema gde igla da padne, a oko 20.30 časova Ceca je izašla na binu i oduševila sve prisutne.

Ona se pred publikom pojavila u beloj, mini haljini, koja je imala izrez kod grudi, pa je odmah napravila uzavrelu atmosferu.

Foto: Privatna arhiva

Čim je kročila na scenu, publika je počela sa ovacijama i aplauzom.

Ceca je veče otvorila jednim od svojih najpopularnijih hitova "Oproštajna večera", a okupljena masa je toliko glasno da pevala da su je gotovo nadjačali.

Video: privatna arhiva

Nakon prve pesme, obratila se mnogobrojnoj publici:

- Dobro veče Zaječar! Dobro veče dragi i divni ljudi, mnogo mi je drago da sam večeras ovde sa vama. Drago mi je da ste ovako divni i raspoloženi, mi smo takođe divno raspoloženi. Ovo je veče samo za vas, ja ću vam pevati i nadam se da ćete vi uživati - rekla je Ceca Ražnatović i odmah se rešila neudobnih štikli koje su je ometale u nastupu.

Autor: N.B.

#Svetlana Ceca Ražnatović

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