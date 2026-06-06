SPEKTAKL U PIROTU: Tea Tairović dobila nesvakidašnji poklon od publike, njena reakcija sve oduševila (VIDEO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović održala je spektakularan koncert u Pirotu pred više hiljada fanova koji su od prvog trenutka napravili atmosferu za pamćenje.

Publika je od samog početka koncerta pevala sa Teom u glas, prateći svaki stih njenih najvećih hitova. Ređale su se pesme sa aktuelnog albuma 'Dominantna', ali i numere koje su obeležile njenu dosadašnju karijeru.

Energija između pevačice i publike bila je prisutna tokom čitavog nastupa, a Piroćanci su pokazali zbog čega važe za jednu od najvernijih koncertnih publika u regionu. Gromoglasni aplauzi, horsko pevanje i ovacije pratili su gotovo svaku pesmu, dok je Tea uzvratila vrhunskim nastupom i sjajnom energijom na sceni.

Jedan od najlepših trenutaka večeri dogodio se kada je pevačica od publike dobila na poklon čuveni pirotski ćilim, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Vidno dirnuta gestom svojih fanova, Tea se ogrnula ćilimom na bini, što je izazvalo oduševljenje prisutnih i gromoglasan aplauz.

- Hvala na poklonu! Hvala na pirotskom ćilimu, a vi ste moj najvredniji poklon - rekla je Tea i nastavila da peva.

Koncert u Pirotu još jednom je potvrdio da Tea Tairović važi za jednu od najtraženijih i najpopularnijih muzičkih zvezda regiona, dok je publika iz grada na Nišavi priredila veče koje će se dugo pamtiti.

Autor: N.B.