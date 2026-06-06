Haris Džinović o bivšoj ženi i aferi sa koleginicom: Kan ga podržao i došao na nastup, a evo gde je Đina

Haris Džinović večeras nastupa u Beogradu gde je došao da ga sluša i njegov sin Kan. Đina se nije pojavila na nastupu oca, a pevač je govorio pred našim kamerama o porodičnim odnosima.

Haris je rekao da ne želi da otkriva detalje narušenih odnosa, ali da sin nije u kontaktu sa majkom.

- Pevanje me čini srećnim, pored toga tenis, druženje, vino, dobra klopa, putovanja... Sin ne igra tenis, on se bavi drugim sportom i zaokupljen je drugim stvarima. On je došao, Đina nije tu, ona je u Barseloni. Bila je nedavno - rekao je on i dodao da sa Natašom Alimpić nikada nije bio kako ona to tvrdi. Na pitanje da li bi se ponovo ženio kaže:

- Izveo bih neku lepu ženu na piće, ne bih koleginice. Ne bih stao ponovo na ludi kamen, šta ja ima više da se ženim. Šta to znači? Danas od 10 brakova, mislim da sedam pukne.

Na pitanje kakav je bio njegov brak sa Melinom, rekao je:

- Bio je takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne mode ne pada mi na pamet.

Kaže da mu sin ne priča sve, ali da imaju otvoren odnos i da ga često savetuje.

- Naravno da imamo razgovore kao otac i sin, naravno nekada se slažemo nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama - rekao je Haris, a na pitanje da li možda neke stvari koje njemu ne priča kaže mami kratko i ironično je rekao:

- Kako će se javiti mami. Nema mama telefon.

Pevač kaže da nije upućen sa situacijom u kojoj su se našle njegove kolege koje su prethodnih meseci bile u psihijatrijskim bolnicama. Ističe da mu je žao što je Mina i dalje u Lazi Lazarević.

- Ne znam da moje kolege imaju duševne bolesti, prvi put čujem. Za Minu mi je žao, ali ne znam ni gde je ni od čega. Zaista ne znam.

O smrti supruge Halida Bešlića

Supruga Halida Bešlića, Sejda, nedavno je preminula nakon teške bolesti.

- Tužno, mi smo bili porodični prijatelji. I da je bila najzdravija ona bi za tri meseca otišla za Halidom koliko ga je volela, to sam rekao Dinu kada smo se čuli pre neki dan.



Autor: N.B.