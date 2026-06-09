Fina, pa privedena: Džejla Ramović progovorila o skandalu sa policijom u Makedoniji, priznala sve

Pevačica Džejla Ramović prvi put je javno govorila o detaljima privođenja u Severnoj Makedoniji i otkrila da je u pritvoru provela 12 sati.

Džejla krajem prošle godine doživela pravu dramu kada je u novembru sa svojim bendom privedena nakon nastupa u Severnoj Makedoniji.

Iako u javnosti važi za mirnu i "finu devojku", Džejla Ramović je sada otkrila sve detalje ovog nemilog događaja i agonije koja je trajala čitavih 12 sati.

Džejla Ramović je potvrdila da su navodi o njenom privođenju tačni, te je objasnila da je do celog problema zapravo došlo zbog tuđih organizacionih propusta i nesporazuma.

- Da, istina je. To je meni najbolji naslov do sada za moju karijeru. Fina, fina, fina… Džejla Ramović pa privedena. Ja sam se toliko tome smejala - ispričala je pevačica kroz smeh u emisiji na Radiju S.

Situacija nije bila bezazlena

Međutim, odmah je naglasila da situacija u tom trenutku nije nimalo bila bezazlena.

- Nije uopšte bilo smešno, cela situacija bila protiv nas, a sve smo uradili što je trebalo i što je bilo do nas. Mi smo u pritvoru bili 12 sati, stvarno je bilo previše. Policajci su bili super prema nama. Do jednog momenta nam je bilo smešno, ali kako je vreme prolazilo obuzimala nas je neizvesnost - bila je iskrena Džejla.

Kako je Džejla istakla, ona i njen bend su ispoštovali sve obaveze sa svoje strane i imali sve neophodne dozvole, a do drame je došlo zbog nesporazuma i grešaka organizatora. Zbog tuđih propusta, pevačica i muzičari su morali da provedu u policiji sate i sate.

Autor: N.B.