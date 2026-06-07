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JELISAVETA ORAŠANIN ZAVELA 11 GODINA MLAĐEG KOLEGU! Nakon razvoda sa Teodosićem, upovila u vezu sa Pavlom Mensurom! Ponovo srećna u ljubavi!

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Par se više ne skriva i slobodno se pojavljuje zajedno u javnosti. Jelisaveta i Teodosić su ostali u dobrim odnosima i zajedno brinu o svojoj deci.

Jelisaveta Orašanin započela je ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, saznaje "Blic". Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je ponovo srećna u ljubavi.

Foto: Instagram.com

Pavle Mensur je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube, a iako je slikao senke može se prepoznati o kome je reč.

Izvor blizak paru za "Blic" je otkrio detalje ove romanse i otkrio da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Foto: Instagram.com

Teodosić izašao iz stana

Podsetimo, Jelisaveta i Teodosić odlučili su da se razvedu jer su im se putevi razišli, a ostali su u dobrim odnosima.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Foto: TANJUG/PRINTSCREENYOUTUBE

Autor: S.Z.

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