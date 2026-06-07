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Jedan detalj odao vezu Jelisavete i Mensura: On okačio sliku koja je sve otkrila, evo o čemu je reč (FOTO)

Izvor: blic, pink.rs, Foto: E-Stock, Instagram, pink.rs/Časlav Vukojičić ||

Pavle Mensur uživa u ljubavi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin sa kojom je na Instagramu podelio fotografiju. On je sakrio o kome je reč, međutim, jedan detalj ga je odao.

Naime, Pavle i Jelisavete su najpre neko vreme krili svoju ljubav, ali sada se zajedno pojavljuju svuda i ponosno pokazuju koliko su zaljubljeni.

Glumac je nedavno na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj se vidi samo noga njegove izabranice, a da je u pitanju Jelisaveta odala ga je nanogica koju je nosila.

Foto: Instagram.com

Iako su u početku krili svoju ljubav, oni se sada svuda pojavljuju zajedno.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Foto: Instagram.com

Zašto su se razveli Jelisaveta i Teodosić

Jelisaveta i Teo zajedno su doneli odluku o rastanku zbog toga što su im se putevi razišli.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Autor: N.B.

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