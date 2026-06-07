Lepa Lukić završila u urgentnom centur: Pevačica pala u prodavnici, HITNA POMOĆ ODMAH REAGOVALA

Pevačica Lepa Lukić doživela je nezgodu u subotu uveče kada je pala u jednoj prodavnici, nakon čega je intervenisala Hitna pomoć.

Prema saznanjima domaćih medija, kraljica narodne muzike zadobila je povrede prilikom pada, zbog čega je ekipa Hitne pomoći izašla na teren i prevezla je u Urgentni centar.

Lekari su obavili detaljne preglede i ustanovili da je Lepa povredila koleno i zglob na nozi. Nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda, pevačica je puštena na kućno lečenje.

Kako saznajemo, lekarima nije bilo potrebe za njenim zadržavanjem u bolnici, ali joj je preporučeno strogo mirovanje kako bi se povrede što pre sanirale. Takođe, dobila je terapiju protiv bolova koju će koristiti tokom oporavka.

Lepa je puštena na kućno lečenje, a najvažnije je da povrede nisu ozbiljnije prirode. Pokušali smo da stupimo u kontak sa pevačicom, ali ona se nije javljala na telefon.

Na pijaci slomila nogu

Podsetimo, pre nekoliko godina Lepa Lukić je pala na pijaci dok je kupovala povrće za ručak, ispod njenih nogu se nalazila ogromna rupa koju ona nije ni videla. Lepa je upala u tu rupu i slomila nogu.

Svi sa pijace su pritrčali Lepoj u pomoć. Dok nije stiglo vozilo ambulante, stavljali su joj kupus na nogu i hladnu oblogu, kako bi joj ublažili bol, da bi je Hitna pomoć zatim odvezla u Urgentni centar.

Podsetimo, pevačica je i u rijalitiju "Farma" povredila nogu kada je pala preko stolice.



Autor: N.B.