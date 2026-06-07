Pavle Mensur krišom snimao Jelisavetu: Evo kada je objavio prvi snimak sa njom, tada je sve počelo?!

Nakon vesti o krahu braka sa Milošem Teodosićem, ljubavni život Jelisavete Orašanin ponovo je u centru pažnje. Kako se saznaje, prijateljstvo i druženje sa 11 godina mlađim kolegom, glumcem Pavlom Mensurom, u međuvremenu je preraslo u emotivnu vezu.

Kada se sada osvrnemo unazad, sve je počelo da privlači pažnju javnosti još 1. aprila 2025. godine, kada je Pavle Mensur na svom Instagram profilu objavio snimak Jelisavete koji je napravio krišom.

Na tom videu, glumica je, ne sluteći da je kolega snima, prepričavala svoje avanture: "Vozila sam motor na zadnjem točku."

Pavle Mensur je tada ovaj snimak podelio uz kratak, ali upečatljiv opis: "Baraba".

Jelisaveta Orašanin je na tom snimku bila u potpuno opuštenom, ležernom izdanju – nosila je široke farmerke i običnu crvenu majicu, sa kosom vezanom u visoku punđu. Međutim, očigledno je da se kasnije njihovo prijateljstvo pretvorilo u nešto više.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Razvela se od Teodosića

Podsetimo, nedavno je potvrđeno da se Jelisaveta razvela od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića, koji se iselio iz njihovog luksuznog penthausa i izneo svoje stvari, dok je ona tamo ostala da živi sa decom. Da su odnosi u braku odavno zahladneli, jasno je i iz činjenice da glumica više od godinu dana pre razvoda nije objavljivala zajedničke fotografije sa Milošem na svojim društvenim mrežama.

Autor: N.B.