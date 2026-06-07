Švajnštajger ne odustaje od Bugarke: Učinio sve da je vrati, ali ona ima jedan uslov

Bastijan Švajnštajger rešio je da popusti svojoj devojci Silvi Kapitanovoj i da joj ispuni sve želje, zbog čega je pre nekoliko dana i došlo do pomirenja između njih.

Prema priči našeg izvora upućenog u detalje, bivši suprug Ane Ivanović nedavno je otputovao iz Nemačke u Palma de Majorku kako bi porazgovarao s Bugarkom i pokušao da je nagovori da mu oprosti i da nastave tamo gde su stali pre dva meseca, kada su raskinuli i prekinuli svaki kontakt.

- Bastijan je patio za Silvom otkad su raskinuli i jedva je čekao trenutak da otputuje u Palmu i da se vidi s njom, kako bi seli i porazgovarali o svemu. Ona je njemu tad rekla da i dalje stoji iza svojih reči i da ne želi da ode iz Španije, ali ni da se odrekne luksuzne vile, koju je on iznajmljivao za njih. Kada je shvatio da ne može da je ubedi u suprotno i da je to jedini način da je vrati u svoj život, odmah je zvao tu agenciju i produžio rentu za još godinu dana. Nije mu bilo baš prijatno zbog toga i on iza svog mišljenja i dalje stoji, ali nije spreman da opet izgubi Silvu. On je baš zaljubljen u nju i jako teško mu je pao ovaj period razdvojenosti - priča izvor, pa nastavlja:

- Oni su razgovarali o svemu što Silvi smeta, posebno o tome što ona ne voli kad on ode u Nemačku i ne dolazi po nekoliko meseci u Španiju. Obećao joj je da je više neće napuštati i da će celo leto provesti zajedno, kako bi se iskupio za sve. Silva je od njega na poklon za pomirenje dobila tašnu jednog luksuznog brenda, što ju je oduševilo, a i dogovorili su se da u julu otputuju na more u jednu drugu zemlju kako bi izbegli paparace, koji ih sada u Palmi bukvalno opsedaju. Fotografije koje su pre nekoliko dana obišle svet nastale su odmah posle pomirenja, dan-dva pošto je on došao u Palmu. Među njima sad sve puca od strasti, i ne kriju se ni od koga, a dokle će to trajati, ostaje da vidimo - zaključuje naš sagovornik.

Do Švajnštajgerovog komentara nismo uspeli da dođemo.

Inače, na pomenutim fotografijama vide se Bastijan i Bugarka kako razmenjuju nežnosti na ulicama Majorke. U jednom trenutku pali su i strastveni poljupci, nakon čega su se zajedno uputili ka njegovom luksuznom džipu.

Podsetimo, kako smo nedavno pisali, Bastijan je tokom veze s Bugarkom, koja ga je i koštala braka sa Anom, na sve načine pokušao da joj udovolji i ispuni joj sve želje. Ipak, u poslednje vreme on je sve više vremena provodio u Minhenu i po svetu nego u Palmi, gde je ona živela i gde im je i bilo tajno ljubavno gnezdo. Silvi je to počelo jako da smeta i da mu opasno zamera, pa su i svađe postale sve češće. Iako joj je on u jednom trenutku ponudio da dođe kod njega u Nemačku, ona za to nije htela ni da čuje. Po svemu sudeći, kap koja je prelila čašu bila je njegova odluka da više ne rentira pomenutu vilu od 50.000 evra mesečno, zbog čega su i raskinuli.

Za to vreme, Ana Ivanović uživa u ljubavi sa novim izabranikom, a sad se vratila i u Pariz radi učestvovanja na turniru legendi na Rolan Garosu. Ona je tom prilikom govorila i za srpske medije.

- Čudan je osećaj što se vraćam, ali se ipak radujem. Samo je dubl u pitanju, ali radujem se da vidim sve svoje kolege koje znam odranije i da ponovo zaigram na šljaci. Mislim da svaka zemlja prolazi kroz oscilacije i smene generacija tenisera. Imali smo zlatnu ekipu pre nekoliko godina, a sada stvari malo stagniraju. Ipak, sigurna sam da ćemo imati u budućnosti neke nove šampione, a tu računam na Olgu, ukoliko se vrati u sam vrh. Mislim da Novak može da osvoji 25. grend slem trofej. Znam da nije najviše voleo da igra na šljaci, ali sigurna sam da ima šanse na Vimbldonu ili US openu da osvoji još jedan grend slem - zaključila je Ivanovićeva, koja nije želela da govori o privatnom životu.

Autor: N.B.