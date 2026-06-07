VENČANICA OD KOJE ZASTAJE DAH: Zorana Tasovac zablistala na venčanju sa Sašom Kovačevićem, a jedan detalj privukao ogromnu pažnju

Venčanje pevača Saša Kovačević i njegove supruge Zorana Tasovac izazvalo je veliko interesovanje javnosti, a posebno je pažnju privukla mlada koja je tog dana izgledala besprekorno.

Naime, kako je Pink.rs prvi pisao, pevač Saša Kovačević juče je izgovorio sudbonosno DA svojoj dugogodišnjoj partnerki Zorani Tasovac.

Zorana je za svoj veliki dan odabrala raskošnu venčanicu od čipke, koja je prema navodima modnih izvora i komentara na društvenim mrežama procenjena na oko 10.000 dolara. Elegantni kroj i pažljivo urađeni detalji dodatno su naglasili njen izgled i učinili da zablista u punom sjaju.

Venčanica je bila toliko pažljivo dizajnirana da je Zorana uspela da elegantno istakne siluetu, a istovremeno i diskretno prikrije trudnički stomak, budući da par već očekuje prinovu.

Tokom ceremonije i proslave, mladenci nisu skidali osmeh sa lica, a posebno emotivan bio je prvi ples koji su gosti ispratili ovacijama. Naime, Saša i Zorana su plesali uz pesmu Rođe Raičevića "U tebe sam zaljubljen", a sve vreme su bili nasmejani, te sreću i ljubav koji osećaju jedno prema drugom, nisu mogli da sakriju.

Zorana se u jednom momentu presvukla, i obukla upečatljivu mini haljinu visokog modnog ranga, izrađenu od raskošnih trodimenzionalnih cvetnih aplikacija koje joj daju romantičan, ali istovremeno moderan izgled, čija se vrednos procenjuje na oko 7000 dolara, a kao što se može zaključiti Zorana je u istoj blistala.

Autor: N.B.