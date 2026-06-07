Brda mišića uradilo dete: Užičani ogorčeni zbog napada na ćerku Dejana Petrovića, još se traga za napadačem

Napadač na Jovanu Petrović (18), ćerku čuvenog trubača Dejana Petrovića, još nije uhapšen. Od izvora bliskog istrazi saznajemo da je indentifikovan i da ga policija traži.

Sve je prijavljeno policiji i policija traži napadača. Koliko nam je poznato, bio je na Zlatiboru, ali da je ubrzo posle toga otišao sa Zlatibora – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Dejan Petrović, čija je ćerka nedavno proslavila 18. rođendan, kaže da zna ko je napdač i da je reč M. B, bratu našeg MMA borca M. B. Kako je ispričao Dejan, sa društvom sa Zlatibor došao u diskoteku u Užicu. Tu su provocirali goste diskoteke, a Jovana, koja nije htela da odćuti na uvrede, odbrusila je. On je zatim udario devojku pesnicom u grkljan. Odmah je reagovalo obezbeđenje.

Devojka je pozvala roditelje. Zbog bolova koje je imala i otežanog gutanja odvedena je u bolnicu gde je konstantovana povreda.

- Jovana je sada bolje i oporavlja se. Koliko mi je poznato policija ih još traži, a on je posle odmah sa društvom otišao sa Zlatibora. Pa da mi sada moj pokojni otac Mićo ustane iz groba neću odustati dok se on ne uhapsi. Dete je u pitanju i tu nema šta da se više priča – rekao je Petrović.

Većina Užičana je zgrožena ovim događajem i ne mogu da veruju da neko ko je bar deset godina stariji i čija je snaga neuporediva sa snagom jedne devojke od 18 godina tako bezobzirno udari.

"Junačina! Brdo mišića udarilo dete! Kako su hrabri te su odmah pobegli sa Zlatibora", komentarišu Užičani.

Autor: N.B.