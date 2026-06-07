Ova naša glumica je prva devojka Pavla Mensura! Nakon nje smuvao pevačicu, pa verio voditelju, a sada sreću našao kraj starije koleginice

Mladi glumac Pavle Mensur u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti, ne samo zbog svojih glumačkih ostvarenja, već i zbog turbulentnog ljubavnog života. Pavle je sada u vezi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin, koja se nedavno razvela od košarkaša Miloša Teodosića.

Pavle Mensur bio je u nekoliko veza sa poznatim damama, a prva o kojoj se pisalo je njegova lepa i talentovana koleginica Ivana Zečević.

Pavle Mensur i njegova bivša devojka, glumica Ivana Zečević, upoznali su se prilikom upisa na Fakultet dramskih umetnosti. Njihov odnos produbio se tokom zajedničkog rada na seriji "Grupa", a veliku popularnost donela im je serija "Kalkanski krugovi", gde su takođe delili kadar. Dok su bili u vezi, ovaj glumački par živeo je skromno u malom studentskom stanu.

O njihovoj ljubavi i zajedničkom životu, Ivana je svojevremeno govorila:

- Apsolutno. Išlo je prirodno, sve kod nas ide prirodno. Kako nas je život vodio, tako smo i odlučivali. Sve je iz ljubavi. Traje dve godine i dva-tri meseca. Volimo da trošimo pare na dobru klopu, ali sve je isto kao i ranije – izjavila je tada mlada glumica.

Kratka veza sa Ksenijom Knežević

Nakon nešto više od dve godine veze sa Ivanom, usledio je raskid, a Pavle je potom otpočeo vezu sa pevačicom Ksenijom Knežević. Zanimljiv detalj koji je tada privukao pažnju medija jeste da je mladi glumac, uprkos novoj romansi i činjenici da su obrisali većinu zajedničkih slika, na svom Instagram profilu zadržao jednu fotografiju sa bivšom devojkom Ivanom iz 2019. godine.

Nova ljubav sa Jelisavetom Orašanin

Nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića, glumica Jelisaveta Orašanin je ponovo srećna u ljubavi, i to pored 11 godina mlađeg kolege Pavla Mensura. Par se u početku skrivao, ali sada ponosno i zaljubljeno šetaju ulicama Beograda, a Pavle je nedavno objavio i fotografiju na kojoj se ljube, snimljenu kroz igru senki.

O njihovoj ljubavi svedoče i izjave izvora bliskog paru:

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.

S druge strane, uprkos krahu braka, Jelisaveta i Miloš Teodosić ostali su u dobrim odnosima radi zajedničke dece.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni“ – navodi izvor o odnosu bivših supružnika.



Međutim, mnogi su zaboravili da je Mensur bio veren sa prelepom voditeljkom Nastasijom Stošić. Kada ju je glumac zaprosio, Nastasija nije mogla da sakrije emocije, te je na društvenim mrežama pokazala prsten i poslala vrlo jasnu poruku kojom je stavila do znanja da je Pavle Mensur samo njen.

"Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj", poručila je tada voditeljka.

Autor: N.B.