Ne dajem mu... Oglasio se Irfan Mensur nakon što se saznalo da je njegov sin u vezi sa Jelisavetom Orašanin: Imamo dogovor..

Imao šta da kaže!
Glumac Irfan Mensur, otac Pavla Mensura koji je u vezi sa Jelisavetom Orašanin, se oglasio i prokomentarisao njegovu vezu sa 11 godina starijom glumicom.
- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar, rekao je Irfan Mensur i nastavio:
- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada - rekao je on, otkrivši da li mu daje bilo kakav savet vezano za posao ili emotivni život.
- Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više, rekao je za sina Pavla Mensura.
Nakon razvoda, Jelisaveta i Pavle zajedno
Podsetimo, nedavno je potvrđeno da se Jelisaveta razvela od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića, koji se iselio iz njihovog luksuznog penthausa i izneo svoje stvari, dok je ona tamo ostala da živi sa decom.
Glumica više od godinu dana pre razvoda nije objavljivala zajedničke fotografije sa Milošem na svojim društvenim mrežama.
- Jelisaveta Orašanin i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati – otkrio je sagovornik.
S druge strane, uprkos krahu braka, Jelisaveta i Miloš Teodosić ostali su u dobrim odnosima radi zajedničke dece.
- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni“ – navodi izvor o odnosu bivših supružnika.
Autor: N.B.