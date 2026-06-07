NAJBITNIJE MI JE DA IMAM PARTNERA S KOJIM ŽELIM DETE: Tea Tairović sinoć napravila spektakl za pamćenje u Pirotu, pa progovorila o gestu koji ju je oborio s nogu i planovima za prinovu

Puno joj je srce!

Regionalna muzicka zvezda Tea Tairović u okviru svije turneje juče je održala koncert na Omladinskom stadionu “Svetislav Kari Pešić” u Pirotu. Tea je u nikad glamuroznijem izdanju izašla pred pirotsku publiku, pa je tako koncert otvorila numerom “Bonita”, pesmom sa novog albuma “Dominantna”, koji je već osvojio srca mnogih širom regiona. Publika ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i ovacijama, a zajedno sa njom pevali su ovu, ali i ostale numere sa ovog albuma.

Jedan od najlepših trenutaka večeri dogodio se kada je pevačica od publike dobila na poklon čuveni pirotski ćilim, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada.

- Dobila sam ga od turističke organizacije i veliko hvala. Bila sam jako iznenađena kad su mi doneli ćilim. Ja sam prvi put u Pirotu, prvi put nastupam, jednom smo menjali gume ovde - rekla je Tea i dodala:

- Mogu da najavim pošto su na albumu ''Dominantna'' s razlogom izostale balade, htela bih da napravim kompilaciju balada, samo za svoju dušu - kaže pevačica, a onda je progovorila o planovima za prinovu.

- Treba čovek malo da planira, ali i da pusti da se malo dešava. Svi koji imaju kažu da ne možeš biti spreman nikad na ono što te čeka. Imam stabilnu karijeru i partnera kog voilim najviše na svetu s kojim želim dete, to je najbitnije - poručila je Tea i otkrila šta je kod Ivana najviše nervira.

- Kašnjenje. On je tačan, a kod mene ima vremena za sve. Mene nervira njegova tačnost, a njega moje kašnjenje - kaže Tea i otkriva kako se oseća kada se seti svojih početaka.

- Često se setim, posebno kad nešto ne ide kako treba volim da se setim gde sam bila tada i gde sam sada. Volim da se podsetim tih ljudi i tog vremena, samo to može da nam pokaže razvoj i rast - poručila je pevačica.

Autor: M.K.