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CECA SE OGLASILA HITNO IZ BEKSTEJDŽA PRED KONCERT! Pokazala sa kim sedi, a onda oštro poručila: Ja nikad ne kasnim! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

U dobrom društvu i raspoloženju sačekala početak koncerta!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je nastupila pred mnogobrojnom publikom u Zaječaru, a neposredno pred izlazak na binu obratila se svojim pratiocima i podelila atmosferu koja je vladala u bekstejjdžu.

Naime, Ceca je snimika kratak video, u kojem je pokazala da se nalazi u društvu svojih najbližih saradnika i prijatelja, među kojima je bio i nen blizak prijatelj, nekadašnji učesnik ''Elite'', Marko Đedović. Pevačica nije skidala osmeh s lica, a dobro raspoloženje prenenela je i na svoje fanove, koji su s nestrpljenjem čekali početak koncerta.

Foto: Foto: Miloš Nadaždin

Poznata po profesionalizmu i tome da uvek poštuje svoju publiku, Ceca se ovom prilikom našalila na račun kašnjenja, ističući da je ona na lokaciju stigla mnogo pre zakazanog termina.

Video: Pink.rs

- Moji najbliži i ja. Marko, Ljubomire...stigli smo. Evo nas u prelepom Zaječaru. Da ne bude posle da Ceca kasni, kasne oni sa puštanjem naroda. Ja sam stigla mnogo pre početka! Volim vas i jedva čekam - rekla je Ceca.

U dobrom raspoloženju i uz podršku svojih prijatelja, jedva je čekala da izađe pred publiku i priredi veče za pamćenje.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Snežana Zindović

#Marko Đedović

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Zaječar

#koncert

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