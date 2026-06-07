CECA SE OGLASILA HITNO IZ BEKSTEJDŽA PRED KONCERT! Pokazala sa kim sedi, a onda oštro poručila: Ja nikad ne kasnim! (VIDEO)

U dobrom društvu i raspoloženju sačekala početak koncerta!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je nastupila pred mnogobrojnom publikom u Zaječaru, a neposredno pred izlazak na binu obratila se svojim pratiocima i podelila atmosferu koja je vladala u bekstejjdžu.

Naime, Ceca je snimika kratak video, u kojem je pokazala da se nalazi u društvu svojih najbližih saradnika i prijatelja, među kojima je bio i nen blizak prijatelj, nekadašnji učesnik ''Elite'', Marko Đedović. Pevačica nije skidala osmeh s lica, a dobro raspoloženje prenenela je i na svoje fanove, koji su s nestrpljenjem čekali početak koncerta.

Poznata po profesionalizmu i tome da uvek poštuje svoju publiku, Ceca se ovom prilikom našalila na račun kašnjenja, ističući da je ona na lokaciju stigla mnogo pre zakazanog termina.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Moji najbliži i ja. Marko, Ljubomire...stigli smo. Evo nas u prelepom Zaječaru. Da ne bude posle da Ceca kasni, kasne oni sa puštanjem naroda. Ja sam stigla mnogo pre početka! Volim vas i jedva čekam - rekla je Ceca.

U dobrom raspoloženju i uz podršku svojih prijatelja, jedva je čekala da izađe pred publiku i priredi veče za pamćenje.

Autor: Snežana Zindović