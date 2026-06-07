Dosta smo se grlili, svađali, krvili... Desingerica progovorio o PINKOVIM ZVEZDAMA i duetu sa Viki, pa je vinuo u zvezde, a onda izjavom o kolegama koje su završile na psihijatriji ŠOKIRAO sve!

Najavio najluđu letnju sezonu do sada i puno novih projekata!

Reper Dragomir Despić Desingerica govorio je za emisiju ''Premijera - Vikend specijal''. Naime, on je tom prilikom otkrio svoje impresije o svojoj prvoj sezoni ''Pinkovih zvezda'', druženju sa kolegama iz žirija, ali i čarkama i svađama koje su ostale upamćene.

- Jeleni sam obećao da ću doneti neku ribu, ali sam tamo naručivao i snimao i tako je ispalo - rekao je Desingerica na početku i progovorio o novim pesmama.

- Meni je okej, ima me preterano... Malo je nova pesma vulgarnija od ostalih, ceo je gas, dobro je. Ide jedan narodnjak do kraja meseca i onda u julu nešto letnje. Bujam od pesama, ne znam šta bih pre izbacio - otkrio je reper i progovorio o Pinkovim zvezdama.

- Meni je ovo prva sezona. Meni je čudno iskustvo, pomešani odnosi, šizofrenija. Dosta smo se grlili, svađali, krvili. A sa svima sam imao nesuglasice osim sa Viki. Prve dve, tri emisije mozak nije znao šta mi se dešava. Pakao. Jedno čudno iskustvo, ali odlično. Dosta sam se borio za to i grizao za svoje mesto, to su ozbiljni, uigrani tigrovi... Treba biti rođen da radiš to. Imali smo Viki i ja nekih normalnih nesuglasica, ali ne većih. Imali smo u tom fazonu, ali zdravih. nezdravih sam imao sa svima drugima. Ova sezona će3 ostati kao oni stari filmovi, puno fora i klipova, drago mi je tpo smo najgledaniji i najuspešniji - rekao je reper i progovorio o duetu sa Viki Miljković.

- Duet ćemo da radimo mimo svega. Jedva čekam da odemo u Istanbul. BIli smo pre neki dan na ručku kod Viki, kao da si otišao u neki ekskluzivni restoran, a bili kod nje na terasi. Zapaliću kod nje da se popije, pojede, obećala je neku jahtu - otkrio je Desingerica i dodao:

- Jedva čekam finale PZ, da nas isprati to u leto i početak sezone i havarije. Vidim da se neki žale, dosta se klubova zatvara, meni je dobro, ali leto gori, pa gori, meni je dobro. Leto ima da gori, da se ljudi hrane, da piju... Sad ću narodnjak da izbacim pun gas, idemo ceo gas. Poremetimo malo standarde, jedva čekam leto. Audicije Pinkovih zvezda su u toku, idu prijave online, posle će biti sa žirijem da to bude onako kao prošle godine, dobar je gas i dobra organizacija... - kaže Despić, a onda je progovorio o kolegama koje su završile na psihijatriji.

- Jeste težak posao, psihički je preteško nositi se sa tim, ali nikad nije bio trend da se ide u ludnice... Ja planiram da odem da vidim kakav je gas, da li je neka žurka, nama je dosadnije ovde nego u ludnici, ja planiram sa ženom da odem u Lazu da vidimo kako je... - otkrio je reper, a onda se obratio voditeljki Bojani Lazić.

- Bojanice, ribice, je l imaš dečka? Ona već pravi haos po plažama, ona je ribica, da se vidi raskoš, pa vince, pa kucanje. Uveče idu na žurke, to ne snimaju - našalio se Desingerica.

Autor: M.K.